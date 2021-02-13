LTV7: Остановки поездов "Дарзини" и "Румбула" ликвидируют, 100-летнее здание под угрозой сноса

Игорь Ромс живет буквально в ста метрах от железнодорожной станции Дарзини, которую уже в следующем дирекция автотранспорта решила закрыть. Правда, говорит - поездом давно не пользуется - станция не освещена, к ней нет подъездных путей, да и удобных низкопольных поездов - тоже нет. Но все же, если станцию закроют - для жителей это будет большая потеря, говорит Игорь: "Есть те, кто регулярно пользуется. Они, конечно, очень огорчены этим решением.

Я считаю, что эти районы - Мэжэзери, Дарзини, Румбула - это самые активно разрастающиеся поселки.

Там больше всего в Риге увеличивается население. Поэтому в перспективе это будет очень важно. Особенно учитывая концепцию вело сообщения с центром".

В Latvijas Dzelzceļš уже заявили, что когда станцию Дарзини закроют - ее навес снесут. Следующая остановка - Румбула. И в следующем году поезда перестанут останавливаться и здесь. Но как быть со зданием? Оно тут аж с 1921 года. В этом году юбилей - 100 лет.

"Сейчас не принято решение, что делать со зданием, когда остановка будет закрыта. Это не классическое здание станции. На данный момент оно сдается третьим лицам. Более детальной информации у меня нет. Решение, что делать с этим зданием мы будем принимать после закрытия станции", - говорит представитель LDz Элле Петермане.

Что будет со зданием - вопрос вроде и открытый, но в то же время напомним, что произошло со старым зданием станции Иманта. В 2012 году при реконструкции перрона здание просто снесли. На тот момент ему было почти 120 лет. Но, как и в случае с Румбулой — памятником архитектуры постройка не считалась. Вместо старого здания станции Иманта построили новое - рядом. На месте Румбулы, если постройку снесут - не будет ничего.

В дирекции автотранспорта решение ликвидировать остановки объясняют необходимостью ускориться. Так как в среднем в поезд на этих станциях заходит всего один человек.

"Поезд - это позвоночник системы. И поезд должен перевозить пассажиров там, где большой поток людей. И перевозить людей нужно быстро. Мы уже начали развивать экспрессы в сторону Цесиса. И за первый квартал поток людей вырос на 38%.

Одна остановка занимает от полутора до трех минут, поэтому мы сокращаем их количество",

- рассказывает представитель Автотранспортной дирекции Густс Ашманис.

Но вот, например, глава транспортного комитета Рижской думы Олафс Пулкс закрытие остановок не поддерживает: "Я думаю, что там были бы пассажиры, которые ехали бы на новых поездах, которые будут в 2023 году. Если говорить об остановке Румбула, ее, может быть, действительно можно закрыть, потому что там никакие жалобы жителей я не услышал. А насчет Дарзини может быть надо подумать".

Впрочем, права голоса в этом вопросе у Рижской думы нет. Все, что может город - постараться приспособить общественный транспорт, чтобы компенсировать исчезновение этих двух остановок. Как именно - будут решать позже.