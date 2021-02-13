Юрмальская дума оплатит питание и в частных детских садах

Выдвижение такого предложения на рассмотрение думы поддержал комитет по вопросам образования и культуры.

Юрмальская городская дума планирует оказать поддержку родителям, дети которых учатся в частных дошкольных учреждениях, покрыв расходы на питание в том же объеме, в котором дума установила это в муниципальных образовательных учреждениях. Таким образом, самоуправление будет финансировать детям питание в размере 1,9 евро в день или 38 евро в месяц.

Питание самоуправление оплатит в тех дошкольных образовательных учреждениях, с которыми у Юрмальской городской думы заключен договор о муниципальной поддержке для обеспечения услуг дошкольного образования.