Вице-мэр Риги: на границах города планируется устранить различные дорожные "нелепицы"

В качестве примера он привел перекресток улиц Упесгривас и Кантора в Марупе, где остались незастроенными 40 метров полосы только потому, что это граница между Ригой и Марупе.

"Абсолютная нелепость. Хотя самоуправлениям запрещено инвестировать в территории других самоуправлений, мы должны создать механизм, как такой проблемы избежать.

Например, провести строительство вместе или, например, это сделает Марупе и выставит Риге счет за эти 40 метров. А так получается, что нужно потратить 100 000 евро, чтобы спроектировать небольшой участок, нагнать туда технику, чтобы закончить улицу", - сказал Смилтенс.

Он подчеркнул, что это лишняя трата денег и непрактичное хозяйствование, которое только возмущает местных жителей.

Вице-мэр сообщил, что для устранения этой недоделки уже предусмотрено финансирование в бюджете столицы на этот год.