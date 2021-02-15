Revolut начинает работу в Латвии как банк

Теперь клиенты в Латвии смогут делать вклады, которые будут защищены в соответствии со схемой гарантирования вкладов, обновив приложение Revolut Bank для получения дополнительных услуг. Процесс обновления приложения займет несколько минут.

На сегодняшний день Revolut привлек более 160 000 клиентов в Латвии, и быстрорастущая компания, занимающаяся финансовыми технологиями, убеждена, что защищенные депозитные счета наряду с широким спектром продуктов и услуг Revolut обеспечат латвийским клиентам более жесткий контроль, большую ценность и безопасность, чем традиционные банки.

"Revolut в настоящее время является самой быстрорастущей компанией в области финансовых технологий в Европе, потому что в центре любой нашей деятельности находится клиент. Дизайн нашего продукта не имеет себе равных, у нас нет скрытых платежей, и мы постоянно разрабатываем новые инновационные финансовые продукты", - сказал Виргилиюс Миркес, исполнительный директор Revolut Bank.

"Запуск банка в Латвии обеспечит более высокий уровень безопасности и уверенности для наших клиентов и позволит нам в ближайшем будущем запустить множество новых продуктов и услуг", - сказал Миркес.

На сегодняшний день Revolut Group привлекла почти 1 миллиард долларов инвестиций, а ее стоимость недавно достигла 5,5 миллиарда долларов. Только за пять лет Revolut привлек более 15 миллионов клиентов по всему миру. В прошлом году Revolut начал специализированные банковские операции в Польше и Литве, предлагая высококонкурентные кредитные продукты в обеих странах.

С помощью приложения Revolut клиенты могут точно отслеживать, сколько они тратят каждый месяц на разные категории расходов, такие как посещение ресторанов и продукты, устанавливать ежемесячные лимиты расходов для этих категорий и управлять абонентскими платами, мгновенно отправлять и запрашивать деньги у друзей и округлять расчеты по карте, накапливая остаток до круглой суммы.