Пособие в 500 евро за ребенка: правительство поддержало поправки. Кому оно полагается и когда его ждать

Законопроект предусматривает, что пособие в 500 евро будет выплачено на 364 097 детей и на эти цели потратят 182 миллиона евро. Деньги будут взяты из средств на непредвиденные расходы.

500 евро будут выплачены за каждого ребенка лицам, у которых в период с 1 марта 2021 года до окончания режима чрезвычайной ситуации есть право на:

пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года;

семейное государственное пособие (именно его получает абсолютное большинство родителей) ;

; дополнение к семейному государственному пособию для ребенка-инвалида;

пособие по беременности и родам в связи с рождением ребенка и ребенок родился до окончания режима ЧС.

Пособие будет выплачено и за детей, родившихся во время режима ЧС - до 6 апреля.

Министр благосостояния Рамона Петравича уверена, что это важный шаг, чтобы помочь людям, доходы которых во время кризиса значительно снизились:

"Это до сих пор небывалый способ поддержки, который я предлагала еще год назад - в начале пандемии. Я рада, что наконец удалось добиться поддержки в денежном выражении для значительной помощи. 1

Позитивно и то, что семьи не будут делить по доходам, так как в кризисной ситуации пострадало почти каждое домашнее хозяйство. Кому-то эти деньги позволят приобрести компьютер для удаленного обучения, другие потратят их на одежду, бытовые вещи или приобретение необходимых ежедневно товаров. В переговорах с партнерами по коалиции я постараюсь добиться и поддержки моего предложения о помощи в размере 200 евро пенсионерам и людям с особыми потребностями".

Пособие в размере 500 евро за каждого ребенка Агентство социального страхования будет выплачивать автоматически - без заявления. Из выплаченного пособия не будут взиматься налоги, не будет осуществляться взыскание или удержание. Пособие не будут принимать во внимание, оценивая соответствие семьи статусу малообеспеченной.