Пособие в 500 евро за ребенка: правительство поддержало поправки. Кому оно полагается и когда его ждать

Законопроект предусматривает, что пособие в 500 евро будет выплачено на 364 097 детей и на эти цели потратят 182 миллиона евро. Деньги будут взяты из средств на непредвиденные расходы.
500 евро будут выплачены за каждого ребенка лицам, у которых в период с 1 марта 2021 года до окончания режима чрезвычайной ситуации есть право на:
- пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года;
- семейное государственное пособие (именно его получает абсолютное большинство родителей);
- дополнение к семейному государственному пособию для ребенка-инвалида;
- пособие по беременности и родам в связи с рождением ребенка и ребенок родился до окончания режима ЧС.
Пособие будет выплачено и за детей, родившихся во время режима ЧС - до 6 апреля.
Министр благосостояния Рамона Петравича уверена, что это важный шаг, чтобы помочь людям, доходы которых во время кризиса значительно снизились:
"Это до сих пор небывалый способ поддержки, который я предлагала еще год назад - в начале пандемии. Я рада, что наконец удалось добиться поддержки в денежном выражении для значительной помощи.
Позитивно и то, что семьи не будут делить по доходам, так как в кризисной ситуации пострадало почти каждое домашнее хозяйство. Кому-то эти деньги позволят приобрести компьютер для удаленного обучения, другие потратят их на одежду, бытовые вещи или приобретение необходимых ежедневно товаров. В переговорах с партнерами по коалиции я постараюсь добиться и поддержки моего предложения о помощи в размере 200 евро пенсионерам и людям с особыми потребностями".
Пособие в размере 500 евро за каждого ребенка Агентство социального страхования будет выплачивать автоматически - без заявления. Из выплаченного пособия не будут взиматься налоги, не будет осуществляться взыскание или удержание. Пособие не будут принимать во внимание, оценивая соответствие семьи статусу малообеспеченной.
Министр благосостояния отмечает, что пособия в размере 500 евро за каждого ребенка семьи получат до 31 марта, а семьи, у которых право на пособие появится с 1 марта до окончания режима ЧС - в течение 30 дней после запроса пособия по уходу за ребенком в возрасте до одного года или государственного семейного пособия. Если деньги не успеют перечислить вместе с государственным семейным пособием, будет осуществлен отдельный платеж.