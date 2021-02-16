Augstsprieguma tīkls выпустит облигации для рефинансирования займа

АТ отмечает, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило предприятию долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ВВВ+.

"Присвоение высокого рейтинга является важным шагом на пути АТ к рынку капитала, особенно с учетом предстоящих в последующий период крупных проектов по синхронизации систем электроснабжения Балтии с европейскими сетями. Кроме того, это увеличит доверие потенциальных инвесторов к предприятию, даст возможность привлечь капитал и путем эмиссии облигаций, и в банках на более выгодных условиях", - отметил председатель совета АТ Каспар Аболиньш.

Председатель правления АТ Варис Бокс сообщил, что в прошлом году предприятие переняло активы сетей передачи и обязательства их прежнего владельца в размере 202 млн евро с короткими сроками возврата.

"С учетом разрешенной рентабельности мы получили очень хороший рейтинг. Мы разработали план рефинансирования имеющихся обязательств, который предусматривает рефинансирование займа на сумму 116 млн евро", - сказал Бокс.