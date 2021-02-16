Вт, 16.02.2021
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председатель нацобъединения о пособии в 500 евро на ребенка
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Augstsprieguma tīkls выпустит облигации для рефинансирования займа

Председатель правления Augstsprieguma tīkls Варис Бокс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (АТ) планирует выпустить облигации, чтобы рефинансировать заем на сумму 116 млн евро, сообщили агентству LETA  на предприятии.

АТ отмечает, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило предприятию долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ВВВ+.

"Присвоение высокого рейтинга является важным шагом на пути АТ к рынку капитала, особенно с учетом предстоящих в последующий период крупных проектов по синхронизации систем электроснабжения Балтии с европейскими сетями. Кроме того, это увеличит доверие потенциальных инвесторов к предприятию, даст возможность привлечь капитал и путем эмиссии облигаций, и в банках на более выгодных условиях", - отметил председатель совета АТ Каспар Аболиньш.

Председатель правления АТ Варис Бокс сообщил, что в прошлом году предприятие переняло активы сетей передачи и обязательства их прежнего владельца в размере 202 млн евро с короткими сроками возврата.

"С учетом разрешенной рентабельности мы получили очень хороший рейтинг. Мы разработали план рефинансирования имеющихся обязательств, который предусматривает рефинансирование займа на сумму 116 млн евро", - сказал Бокс.

АТ является независимым оператором системы передачи электроэнергии, который обеспечивает деятельность сетей передачи и безопасность системы электроснабжения в Латвии. Предприятие принадлежит государству.

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