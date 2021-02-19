Фото ⟩ Торговые центры Риги вывесили белые флаги. Зачем?

Чтобы обратить внимание на данную проблему, латвийские торговые центры - в том числе Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Galerija Centrs, Galleria Riga - и Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) начинают акцию "Белый флаг".
"Мы подошли к черте, когда торговые центры больше не смогут продолжать работу",
- говорится в сообщении NĪAA.
По словам представителей альянса, сейчас за установленные правительством ограничения на торговлю платит не государство, а инвесторы. Инвесторы сделали арендаторам все возможные скидки - как весной, так и сейчас, но ресурсы арендодателей исчерпаны и необходима срочная, целенаправленная поддержка.
"Акцией с белыми флагами мы отмечаем, что решения о выплате поддержки по аренде закрытым магазинам необходимо принимать незамедлительно, так как большой сегмент экономики уничтожен. Оперативные данные за январь 2021 года свидетельствуют, что поток людей в торговых центрах снизился минимум на 70%, доходы магазинов - на 75% (по сравнению с январем 2020 года). Торговые центры уже накопили потери за 2020 год и их мощности на исходе.
Галерея: Торговые центры вывесили белые флаги
Поэтому призываем правительство незамедлительно принять решение об оказании поддержки для покрытия арендной платы, сделав наконец шаг навстречу инфраструктуре торговли, пока ситуация не ухудшилась настолько, что начнется волна неконтролируемых банкротств в сфере торговли и "урожайное время" для администраторов неплатежеспособности", - отметил Мартиньш Ванагс, председатель NĪAA.