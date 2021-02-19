Фото ⟩ Торговые центры Риги вывесили белые флаги. Зачем?

Чтобы обратить внимание на данную проблему, латвийские торговые центры - в том числе Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Galerija Centrs, Galleria Riga - и Альянс девелоперов недвижимости (NĪAA) начинают акцию "Белый флаг".

"Мы подошли к черте, когда торговые центры больше не смогут продолжать работу", 44

- говорится в сообщении NĪAA.

По словам представителей альянса, сейчас за установленные правительством ограничения на торговлю платит не государство, а инвесторы. Инвесторы сделали арендаторам все возможные скидки - как весной, так и сейчас, но ресурсы арендодателей исчерпаны и необходима срочная, целенаправленная поддержка.

"Акцией с белыми флагами мы отмечаем, что решения о выплате поддержки по аренде закрытым магазинам необходимо принимать незамедлительно, так как большой сегмент экономики уничтожен. Оперативные данные за январь 2021 года свидетельствуют, что поток людей в торговых центрах снизился минимум на 70%, доходы магазинов - на 75% (по сравнению с январем 2020 года). Торговые центры уже накопили потери за 2020 год и их мощности на исходе.

Галерея: Торговые центры вывесили белые флаги