Repharm заявил о покупке акций Olainfarm, принадлежащих Анне Эмилии Малыгиной. Та все опровергает

Rīgas farmaceitiskā fabrika приобретет 100% долей капитала Farma Fund, а предприятие Farma Fund в свою очередь заключило договор о праве приобретения прямо и косвенно принадлежащих Анне Эмилии Малыгиной акций Olainfarm в 2023 году.

Farma Fund уже внесла часть оплаты покупки Анне Эмилии Малыгиной и продолжит осуществлять выплаты в соответствии с согласованным графиком.

Заключенная сделка предусматривает выполнение определенных действий обеими сторонами до 2023 года и не дает права распоряжаться акциями Olainfarm в настоящее время.

Rīgas farmaceitiskā fabrika согласует соответствующую сделку с Комиссией рынка финансов и капитала и Советом по конкуренции, как только вступят в силу предусмотренные в законодательстве условия.

"Решение было принято после тщательного изучения обстоятельств и активов Olainfarm и является закономерным. Латвийская фармацевтическая отрасль и здравоохранение фрагментированы, а пандемия Covid-19 показала важность упорядоченной, единой и эффективной отрасли здравоохранения и инфраструктуры как в повседневной жизни, так и в кризисных условиях. Поэтому Repharm инвестирует в развитие производства", - подчеркнули в компании.

В свою очередь законный представитель Анны Эмилии Малыгиной Сигне Балдере-Силдедзе распространила заявление, в котором указано, что предоставленная Repharm информация - ложь с целью захватить Olainfarm.

Она указала, что у Repharm нет ни прав, ни полномочий в отношении акций Olainfarm и Olmafarm, принадлежащих Анне Эмилии Малыгиной.