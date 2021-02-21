Передача: больше нельзя будет обойти очередь на вакцинацию от Covid-19

Вакцинацию в пансионатах планируется завершить в течение двух-трех недель. В то же время в это воскресенье, 21 февраля, начнется вакцинация следующей приоритетной группы - людей старше 70 лет, подавших заявки централизованно или подавших заявки в очередь на сайте manavakcīna.lv или по телефону 8989.

"Люди очень активно звонили, и время ожидания составляло около 15 минут. Видя их большой интерес к регистрации, мы подключили дополнительных людей к колл-центру, и нам удалось сократить время ожидания звонка до трех минут. Мы записываем людей на завтра и на следующую неделю", - отмечает Даце Залдате, представитель Детской клинической университетской больницы.

Те, кто получит приглашения на вакцинацию со следующей недели, не будут привязаны ни к одной из трех больниц, вакцинация пройдет в зависимости от близости их места жительства в одном из пунктов вакцинации или у семейного врача.

"Мы призываем других пожилых людей, которые не получали никаких сообщений или приглашений, не беспокоиться. В больницы определенно не следует звонить сейчас.

В эти больницы поступило определенное количество пожилых людей, которых им необходимо вакцинировать. Все остальные будут продолжать получать приглашения в середине недели", - говорит Агнесе Стразда, представитель бюро вакцинации.

Передача, ссылаясь на информацию бюро вакцинации, сообщает, что из 187 000 пожилых людей в возрасте старше 70 лет в Латвии 13 000 подали заявки на вакцину. На продолжительность вакцинации в этой приоритетной группе будут влиять поставки вакцины. Многие тысячи доз планируется получить на следующей неделе, а также в марте. Когда закончится вакцинация группы 70+, придет очередь для людей в возрасте от 60 до 70 лет.

Новость о том, что 95 человек в Латвии сумели обойти очередь и пройти вакцинацию, вызвало большое возмущение в обществе.

"Мы, как бюро вакцинации, несем ответственность за это, и мы также обращаем внимание больниц на то, что в настоящее время они принимают определенных пожилых людей, подавших заявки на сайте manavakcina.lv или по телефону, чтобы мы могли завершить вакцинацию вне очереди некоторых индивидуально отобранных людей. Мы чувствуем ответственность перед людьми!", - сказала Стразда.

Тот факт, что некоторые из них попали на вакцинацию без очереди, частично объясняется дозами, оставшимися после вакцинации медиков. Чтобы не выбрасывать вакцины, их разрешили использовать для людей вне очереди.

"На этой неделе Кабинет министров утвердил положение о том, как можно использовать эти последние дозы вакцин, а также будет дополнением к нему. Даже если кто-то из неприоритетной группы вакцинируется этой последней дозой, должно быть четко указано, что это за человек и почему это было сделано, и неужели нельзя было найти кого-то из приоритетной группы", - объясняет Стразда.