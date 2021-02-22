Группа Olainfarm внедряет изменения для устойчивого роста

Оглядываясь назад, я вижу, что была проделана большая работа, много энергии было потрачено на то, чтобы заложить основы, на которые мы сейчас опираемся. Я верю в людей, которые проявляют инициативу, в людей, которые бросают вызов существующему положению вещей и которые готовы сделать шаг и пойти на определенный (рассчитанный) риск.

- Как Olainfarm справляется с трудностями, связанными с Covid-19?

- Olainfarm не отделен от общей ситуации в Латвии. Конечно, Covid-19 влияет и на нас - у нас более 1000 сотрудников в Olainfarm и около 2000 в группе Olainfarm. Мы внедрили ряд мер и процедур для предотвращения возможного распространения коронавируса, защиты здоровья наших сотрудников и обеспечения бесперебойности поставок.

Мы уделяем время информированию сотрудников, объясняя, почему так важно соблюдать ограничения как на рабочем месте, так и за его пределами. Например, сейчас мы организовали рабочие смены, для сотрудников компании в свободном доступе маски и дезинфицирующие средства, а территория компании закрыта для гостей. По возможности у входа на предприятие измеряем температуру. Также мы обеспечиваем быстрое тестирование сотрудников. Производство лекарств и контроль их качества требуют физического присутствия на предприятии, что означает особую заботу о здоровье сотрудников. Мы предоставляем все необходимое для сотрудников, специфика работы которых позволяет им работать удаленно. Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, и это важно для нас. Как и наши лекарства заботятся о здоровье и качестве жизни людей в Латвии и во всем мире.

Нам удалось быстро переориентировать нашу деятельность как в Латвии, так и на других рынках на цифровое общение с семейными врачами, фармацевтами и врачами-специалистами в больницах. Covid-19 побудил нас быстрее переходить к цифровым каналам, как это уже происходит во многих отраслях. Это также одна из причин, по которой мы стремительно развиваем электронное обучение и создаем платформу онлайн-обучения Open Olainfarm, чтобы медицинские специалисты могли делиться знаниями.

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- AО “Olainfarm” - одна из крупнейших компаний - экспортеров фармацевтической продукции в странах Балтии. Что происходит сейчас на ваших основных рынках и каковы ваши планы на будущее?

- В 2020 году мы проанализировали нашу операционную деятельность на основных рынках сбыта, в том числе на нашем внутреннем рынке - в Латвии. В качестве долгосрочной инвестиции Olainfarm создал дочернюю компанию в России, которая помогает нам получить более полное представление о происходящем на рынке лекарств, проводить собственное исследование, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов. Наши специалисты по продажам теперь работают в российском офисе.

Мы также увеличиваем наши возможности в Украине, расширяем маркетинговую команду и обновляем бизнес-модель, открыв там полностью действующее представительство.

- Каковы ваши ключевые слова 2020 года и почему?