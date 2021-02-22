Группа Olainfarm внедряет изменения для устойчивого роста

Группа Olainfarm находится на пути к устойчивому росту и трансформации, меняя культуры в сторону мышления о росте и оптимизируя процессы внутри компании с целью повышения производительности и развития необходимых навыков. У группы Olainfarm серьезные планы - об этом говорит Йерунс Вейтесс, руководитель группы Olainfarm с более чем 30-летним опытом работы в ведущих фармацевтических компаниях мира. Уже больше года он живет в Латвии, успешно руководя одной из крупнейших фармацевтических групп в Балтии.
Как на компанию повлияли новости в прошлую пятницу о том, что Repharm собирается приобрести Olainfarm?
Сигне Балдере-Силдедзе, законный представитель Анны Эмилии Малыгиной, проинформировала правление Olainfarm о том, что публично прозвучавшая информация не правда и сделка, заключенная с ООО «Farma Fund» (прежнее название Zdorovie Europe), является недействительной. Следовательно, у группы Repharm нет оснований делать такое заявление. В соответствии с требованиями Закона о рынке финансовых инструментов АО «Olainfarm» не получало уведомления акционеров о приобретении соответствующей доли участия. Это дает основание правлению АО «Olainfarm» сделать вывод, что публично представленная информация группы Repharm является противоречивой и вводит в заблуждение.
Такая информация в публичном пространстве может существенно повлиять на цену акций Olainfarm на рынке, а также существует вероятность того, что она может нарушить права других акционеров и нанести ущерб репутации латвийского рынка капитала. Правление АО «Olainfarm» обратится в Комиссию рынка финансов и капитала с просьбой оценить, нет ли нарушения Закона о рынке финансовых инструментов в заявлении группы Repharm.
- Covid-19 создал множество проблем для мировой экономики, затронув широкий спектр областей. Какое влияние, на ваш взгляд, это оказало на фармацевтическую промышленность?
- Как долгосрочное влияние Covid-19 на рынок здоровья и фармацевтики можно рассматривать движение к самодостаточности в цепочке поставок лекарственных препаратов, тенденции к замедлению роста отрасли и изменения в потреблении. Если мы посмотрим на это с глобальной точки зрения, то можем наблюдать изменения в спросе, регулировании, процессах исследований и разработок, под влиянием пандемии происходит также стремительная переориентация на телемедицину и э-коммерцию.
Глобальная пандемия, вызванная Covid-19, ставит перед нами задачи, как вести бизнес в это время, чтобы сохранить производительность и продолжать поставлять наши продукты пациентам и клиентам по всему миру. Это также делает актуальным вопрос о том, как поддерживать безопасную рабочую среду для наших сотрудников и успешно управлять процессами. То, что изменило это время - это то, как мы общаемся с нашими клиентами. Существующие проблемы позволяют получить ценный опыт и ответы на вопросы цифровой трансформации и диверсификации существующих бизнес-сегментов, которые менее подвержены экономическому давлению. Это позволяет нам принимать обоснованные решения для устойчивого роста.
- Вы работаете в Olainfarm уже более года. Оглядываясь назад, каковы ваши самые важные выводы?
- Самые большие проблемы связаны с процессом трансформации в целом, а также с акцентом на приоритеты, способствующие росту компании. Olainfarm до сих пор не претерпевал такой трансформации, поэтому от наших сотрудников требуется большая гибкость и адаптируемость. Одно из преимуществ трансформации - соответствующие возможности развития для наших сотрудников, которые способствуют личному росту. У нас есть необходимая энергия и навыки в компании, все, что нам нужно - это вместе реализовывать поставленные цели. Очень важно, чтобы мы открыто общались на этом пути, и у нас есть общее мнение о необходимости изменений, которые должны принять сотрудники. Только работая вместе, объединившись в этом путешествии, разрушая границы, мы добьемся успеха. Шаг за шагом мы движемся в правильном направлении - имея общую цель, к 2025 году достичь стратегических задач, изложенных в нашей стратегии “Вперед!“.
Оглядываясь назад, я вижу, что была проделана большая работа, много энергии было потрачено на то, чтобы заложить основы, на которые мы сейчас опираемся. Я верю в людей, которые проявляют инициативу, в людей, которые бросают вызов существующему положению вещей и которые готовы сделать шаг и пойти на определенный (рассчитанный) риск.
- Как Olainfarm справляется с трудностями, связанными с Covid-19?
- Olainfarm не отделен от общей ситуации в Латвии. Конечно, Covid-19 влияет и на нас - у нас более 1000 сотрудников в Olainfarm и около 2000 в группе Olainfarm. Мы внедрили ряд мер и процедур для предотвращения возможного распространения коронавируса, защиты здоровья наших сотрудников и обеспечения бесперебойности поставок.
Мы уделяем время информированию сотрудников, объясняя, почему так важно соблюдать ограничения как на рабочем месте, так и за его пределами. Например, сейчас мы организовали рабочие смены, для сотрудников компании в свободном доступе маски и дезинфицирующие средства, а территория компании закрыта для гостей. По возможности у входа на предприятие измеряем температуру. Также мы обеспечиваем быстрое тестирование сотрудников. Производство лекарств и контроль их качества требуют физического присутствия на предприятии, что означает особую заботу о здоровье сотрудников. Мы предоставляем все необходимое для сотрудников, специфика работы которых позволяет им работать удаленно. Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, и это важно для нас. Как и наши лекарства заботятся о здоровье и качестве жизни людей в Латвии и во всем мире.
Нам удалось быстро переориентировать нашу деятельность как в Латвии, так и на других рынках на цифровое общение с семейными врачами, фармацевтами и врачами-специалистами в больницах. Covid-19 побудил нас быстрее переходить к цифровым каналам, как это уже происходит во многих отраслях. Это также одна из причин, по которой мы стремительно развиваем электронное обучение и создаем платформу онлайн-обучения Open Olainfarm, чтобы медицинские специалисты могли делиться знаниями.
- AО “Olainfarm” - одна из крупнейших компаний - экспортеров фармацевтической продукции в странах Балтии. Что происходит сейчас на ваших основных рынках и каковы ваши планы на будущее?
- В 2020 году мы проанализировали нашу операционную деятельность на основных рынках сбыта, в том числе на нашем внутреннем рынке - в Латвии. В качестве долгосрочной инвестиции Olainfarm создал дочернюю компанию в России, которая помогает нам получить более полное представление о происходящем на рынке лекарств, проводить собственное исследование, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов. Наши специалисты по продажам теперь работают в российском офисе.
Мы также увеличиваем наши возможности в Украине, расширяем маркетинговую команду и обновляем бизнес-модель, открыв там полностью действующее представительство.
- Каковы ваши ключевые слова 2020 года и почему?
- В 2020 году мы сосредоточились, так сказать, на приведении в порядок наших основ. В свою очередь, в 2021 году мы продолжим развитие нескольких главных из них - будем способствовать росту на текущих рынках, сами закупать и/или разрабатывать новые продукты, повышать производительность и эффективность. Кроме того, мы работаем над улучшением корпоративного управления и снижением воздействия нашей деятельности на окружающую среду.
- Прошел год с тех пор, как Olainfarm придерживается стратегии “Вперед!“. Как вы оцениваете то, что было достигнуто?
- Что касается отдельных элементов стратегии, а именно исследования и создания продуктов, которые находятся в стадии разработки, я очень доволен нашим отделом исследований и разработок, который трудится совместно с командой развития бизнеса над внедрением новых готовых лекарственных форм и активных фармацевтических ингредиентов. Он принесет свои плоды после 2023 года и далее.
Мы также внимательно изучаем, как можно повысить эффективность наших дочерних компаний как с точки зрения чистой прибыли, так и с точки зрения развития бизнес-модели. Мы внесли изменения в управленческую команду Tonus Elast, и я рад видеть, что это принесло свои плоды.
- Каким будет 2021 год для группы Olainfarm?
- Во-первых, “усилить“ и “расширить“ - это слова, которые характеризуют подход группы Olainfarm к этому году, в том числе обеспечение “здоровой“ чистой прибыли для группы.
Во-вторых, группа Olainfarm движется в сторону э-коммерции. Наша дочерняя компания Silvanols - отличный пример создания нового интернет-магазина для продажи своих товаров. Latvijas Aptieka и Tonus Elast также ищут новые каналы продаж в цифровой среде. Мы видим, что рынок быстро меняется, люди становятся более активными в интернете, и эта тенденция продолжится и после снятия ограничений из-за Covid-19.
В-третьих, это трансформация. Группа Olainfarm меняется и претерпевает процессы трансформации.
В-четвертых, мы создаем среду, в которой люди могут развиваться в окружении инноваций и предпринимательства, а подход “Я могу“ вознаграждается.
- Исследования и разработки играют огромную роль в стратегии “Вперед!“. Какие планы в этой сфере на ближайший период?
- Olainfarm имеет очень сильные традиции и опыт в производстве активных фармацевтических веществ. Чтобы успешно реализовать нашу стратегию будущего, нам необходимо стимулировать разработку готовых лекарственных форм. В части исследований и разработок следует увеличить количество сотрудников, расширив возможностей Olainfarm. Конкурентным преимуществом группы Olainfarm является ее вертикальная интеграция, что означает, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, помимо нашего завода, мы также должны расширять наши исследования и разработки в будущем.
- В составе группы Olainfarm есть дочерние предприятия — каким для них будет этот год?
- Изменения в дочерней компании Tonus Elast, производящей компрессионные изделия, произошли прошлым летом и принесли свои плоды. Новое руководство не только улучшает ведение бизнеса на существующих рынках, но и ищет новые рынки, новые продукты и каналы продаж, а также совершенствует бренд компании и продукта.
Latvijas aptieka дает последовательный и стабильный результат. В настоящее время мы стремимся к дальнейшей оптимизации процессов и введению новых каналов продаж. Кроме того, Latvijas aptieka прилагает все усилия, чтобы увеличить чистую прибыль.
Silvanols - солидная компания с сильными торговыми марками. Глобальная пандемия бросила вызов текущей бизнес-модели, и команда разрабатывает стратегию диверсификации бизнес-сегментов для их преодоления.
DiaMed работает стабильно, хотя к лету 2020 года клинике пришлось столкнуться с проблемами из-за правительственных ограничений и невозможности предоставлять амбулаторные услуги. Осенью клиника полностью возобновила работу. DiaMed имеет серьезные планы и изучает новые возможности для развития бизнеса. Вместе мы строим устойчивое будущее. В 2021 году мы на шаг продвинемся в направлении роста, и я уверен в завтрашнем дне. Желаю всем крепкого здоровья!