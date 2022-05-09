5 наиболее распространенных мифов о латвийской системе депозита

1.миф: Депозитную упаковку можно сдать только в том месте торговли, где она была приобретена

Приобретая напиток в депозитной упаковке, покупатель позже может сдать пустую упаковку в любом депозитном пункте, независимо от того, где конкретная упаковка была приобретена. Покрытие системы депозита в настоящее время образуют более 1350 депозитных пунктов по всей Латвии, к тому же за этот год количество депозитных пунктов увеличится, достигнув более 1500 пунктов, таким образом, жителям будут обеспечены еще более широкие возможности сдачи упаковки.

2.миф: В Латвии внедрена устаревшая система со старым оборудованием

Поставщик тароматов в Латвию, норвежская компания Tomra, является первым выбором продавцов во всем мире, кроме того, в Латвии установлены самые современные модели тароматов, которые доступны сейчас в мире, поэтому утверждение об устаревшем оборудовании не имеет оснований. Тароматы также могут обеспечить перечисление полученной депозитной платы на карты лояльности и в приложения магазинов, и есть продавцы, которые уже рассматривают предоставление такой возможности в будущем.

Тароматы способны принимать и сплющенную упаковку, но ни в одной стране депозитной системы это не разрешено, потому что в реальности это означало бы, что жители могут сдавать абсолютно любые упаковки, за которые они не вносили депозитную плату, и получать обратно 10 центов. Это привело бы к тому, что система прекратила бы свое существование.

3.миф: Система депозита внедрена на государственные деньги

Система депозита является системой расширенной ответственности производителей напитков, а это означает, что тем, кто производит упаковки напитков, нужно самостоятельно организовать сбор упаковок на основе принципа бесприбыльности, чтобы достичь поставленных в стране целей. В Латвии производители напитков профинансировали создание депозитной системы.

4.миф: Только в Латвии введен свой знак депозита, во всей Европе он единый

В каждой стране работает своя независимая система депозита, которая основывается на законодательстве и разработанных нормативных актах этой страны, а также свой знак депозита. Латвийская система депозита тоже работает в соответствии с латвийскими законами, и для нее разработан свой знак депозита. Важно, что в латвийскую систему депозита нельзя сдать приобретенную в других странах упаковку, потому что за нее не внесен депозитный сбор в Латвии, в свою очередь, если в Латвии приобретена упаковка, на которой находится только знак депозита одной из соседних стран, за нее депозитный сбор тоже не был внесен и ее нужно сдавать в существующие контейнеры для сортировки отходов. Напоминаем о том, что по окончании переходного периода (31.07.2022) на всех продающихся в Латвии упаковках напитков, включенных в депозитную систему, будет латвийский знак депозита.

ФОТО: Publicitātes foto

5.миф: Депозитный сбор – это подорожание, на котором зарабатывает оператор системы, а также продавцы и производители напитков

Система депозита уже в основе своего названия предусматривает то, что при покупке напитка в депозитной упаковке и внесении депозитного сбора в размере 0,10 евро, житель сможет получить этот взнос обратно, сдав пустую упаковку в систему депозита. В свою очередь, если какой-то несознательный покупатель выбросит пустую упаковку в мусорник или оставит на природе, внесенный депозитный сбор останется в системе и будет повторно вложен в ее работу и развитие.