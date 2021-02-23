Почти треть инфицированных Covid-19 испытывают симптомы даже спустя 9 месяцев

Исследователи из Вашингтонского университета проанализировали информацию от 177 жителей Сиэтла, у которых была подтверждена инфекция Covid-19. Исследователи наблюдали за этими пациентами в течение трех-девяти месяцев после постановки диагноза (средний период наблюдения - шесть месяцев). Большинство пациентов - 150 или 85% людей - имели легкое течение болезни и не нуждались в госпитализации. 11 участников (6%) не имели симптомов, а 16 участников (9%) были госпитализированы.

В целом 32,7% пациентов с легким заболеванием и 31,3% госпитализированных пациентов сообщили по крайней мере об одном стойком симптоме, который сохранялся не менее трех месяцев после постановки диагноза.

Наиболее частым стойким симптомом была утомляемость. Об этом сообщили 13,6% пациентов. Такое же количество пациентов также сообщили о потере запаха и вкуса. 13% пациентов также испытали другие стойкие симптомы, такие как мышечные боли, затрудненное дыхание, кашель и затрудненное мышление.

"Наше исследование показывает, что влияние Covid-19 на здоровье намного сильнее, чем при острых инфекциях. Даже среди людей, перенесших легкое течение болезни", - говорится в исследовании.

Авторы исследования также опросили участников об их качестве жизни после заражения. 30% участников сообщили об ухудшении качества жизни по сравнению с периодом до болезни.

"Ясно, что сначала у вас может быть все в порядке, но со временем симптомы развиваются, что довольно неприятно", - объяснила Хелена Чу, старший автор исследования.