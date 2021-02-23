Две няньки и наследство: где и с кем теперь живет кошка Лагерфельда?

Шупетт появилась у Карла Лагерфельда в 2011 году. Ее первый хозяин попросил Карла присмотреть за питомцем на время его отъезда на рождественские каникулы. Однако кутюрье так полюбил котенка, что наотрез отказался отдавать его обратно. Позднее он заявил, что женился бы на Шупетт, если бы это было возможно.

Маэстро моды скончался ровно два года назад в возрасте 85 лет. На момент его смерти девятилетняя Шупетт наслаждалась жизнью, не осознавая, какая трагедия произошла.

У Карла Лагерфельда не было детей, и Шупетт в каком-то смысле заняла это место в его жизни. Кошка жила роскошно - у нее даже были две нянечки, которые не только заботились о благополучии кошки, но и развлекали ее.

"Она - центр мира", - часто говорил сам Карл. После смерти модельера Шупетт должна была унаследовать часть его состояния, около 200 миллионов долларов. Однако издание Bloomberg со ссылкой на адвоката сообщило, что само животное не может стать наследницей - средства на заботу о кошке могут быть переданы опекунам.

У Шупетт есть личная страница в Instagram, но там давно не появлялось новых фотографий - поклонники модельера обеспокоены тем, что случилось с кошкой.