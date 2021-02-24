Минэкономики: правительству нужно договориться о дате смягчения ограничений в торговле

На вопрос, следует ли и после критики со стороны президента Эгила Левитса подавать правительству предложение разрешить работу небольших магазинов, Витенбергс ответил утвердительно.

В среду предложение обсуждается в группе оперативного управления, и, по данным агентства LETA, в четверг оно может и не быть рассмотрено правительством.

Витенбергс не участвует в заседании группы оперативного управления, но подчеркнул, что предложение должно быть рассмотрено правительством, а дату смягчения ограничений следует согласовать.

Уже во вторник против предложения Минэкономики выступили премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлютс, которые считают, что эпидемиологическая ситуация не позволяет думать об ослаблении ограничений. Однако большинство министров, присутствовавших на заседании правительства во вторник, поддержали предложение Министерства экономики.

Президент Левитс в среду также заявил журналистам, что что правительство должно прислушаться к рекомендациям экспертов и следовать им.

"Если эпидемиологи говорят, что пора ослабить ограничения и открыть магазины или сделать другие услуги доступными, это должно быть сделано. Но если они говорят, что сейчас не время, то я думаю, что здравый смысл требует выполнения этих рекомендаций", - заявил глава государства.

Левитс также заявил, что, если заболеваемость Covid-19 увеличится после ослабления ограничений, премьер-министру придется потребовать отставки отдельных министров.