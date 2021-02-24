Минэкономики: правительству нужно договориться о дате смягчения ограничений в торговле
Правительству нужно договориться о дате смягчения ограничений в торговле, заявил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс.
Правительству нужно договориться о дате смягчения ограничений в торговле, заявил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс.
На вопрос, следует ли и после критики со стороны президента Эгила Левитса подавать правительству предложение разрешить работу небольших магазинов, Витенбергс ответил утвердительно.
В среду предложение обсуждается в группе оперативного управления, и, по данным агентства LETA, в четверг оно может и не быть рассмотрено правительством.
Витенбергс не участвует в заседании группы оперативного управления, но подчеркнул, что предложение должно быть рассмотрено правительством, а дату смягчения ограничений следует согласовать.
Уже во вторник против предложения Минэкономики выступили премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлютс, которые считают, что эпидемиологическая ситуация не позволяет думать об ослаблении ограничений. Однако большинство министров, присутствовавших на заседании правительства во вторник, поддержали предложение Министерства экономики.
"Если эпидемиологи говорят, что пора ослабить ограничения и открыть магазины или сделать другие услуги доступными, это должно быть сделано. Но если они говорят, что сейчас не время, то я думаю, что здравый смысл требует выполнения этих рекомендаций", - заявил глава государства.
Левитс также заявил, что, если заболеваемость Covid-19 увеличится после ослабления ограничений, премьер-министру придется потребовать отставки отдельных министров.
Предложение Минэкономики предусматривает с 1 марта разрешить продажу всех товаров в магазинах с отдельным входом площадью до 300 квадратных метров.