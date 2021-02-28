Седокова покинула эфир Максима Галкина после видео о ней: "Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь"

Шоу Первого канала было посвящено современным Золушкам. Максим Галкин собрал в студии звезд шоу-бизнеса - МаксSим, Ольгу Бузову, Викторию Боню, Анну Седокову и многих других.

Максим Галкин напомнил, что он когда-то был соведущим Седоковой. Ведущий заметил, что Анна сменила уже трех принцев, а теперь у нее есть четвертый - Янис Тимма.

После этого он предложил гостям студии и телезрителям посмотреть сюжет о певице.

В видео анкете рассказывали, что Анна родилась в Киеве. После стала солисткой группы "ВИА Гра". Их состав с Верой Брежневой и Надеждой Грановской поклонники до сих пор называют золотым. В 2004 году Седокова покинула коллектив. Также там рассказывали про ее неудавшиеся браки и отношения. Но в 2020 году певица обрадовала поклонников новостью о свадьбе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который моложе ее на 10 лет. В ролике подчеркнули, что Анна входит в число самых сексуальных и желанных женщин России.

Но Седоковой не понравился видеоролик.

"Она вышла замуж - сразу развелась. Мне кажется, что 4 года - это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки – бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, отразились на мне в недоверии мужчинам... Но человек, который сделал этот сюжет, - он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведенная женщина?" - сказала Анна.

Максим Галкин попытался оправдаться и сказал, что он не делала этот сюжет.

"Так часто женщину клеймят. Давайте будем жить с мужьями, которые бьют женщин", - указала она.

Ведущий попытался объяснить Анне, что на видео говорят, о том что она сексуальная, красотка и золотой состав "ВИА Гры".

"Меня завело... Я выслушала столько хейта... Это моя болевая... Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Есть женщины, которые не поднимаются, которые решают так жить до конца жизни - с плохоньким мужичком, в плохонькой квартирке. А есть женщины, которые survivol. Как Оля Бузова, как Виктория, как Марина Федункив - мы выжившие. За это нас многие не любят... Это очень некрасивый сюжет из-за моего мужа. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждет меня. В этот момент. Я хочу сказать всем девочкам: "Женщину делает надежда, ежедневная работа над собой, доброта и доброе сердце".