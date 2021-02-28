Вс, 28.02.2021
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Седокова покинула эфир Максима Галкина после видео о ней: "Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь"

ФОТО: скриншот видео

38-летняя популярная певица Анна Седокова стала гостьей программы Максима Галкина "Сегодня вечером". Передача обернулась тем, что исполнительница пожелала покинуть эфир. 

Шоу Первого канала было посвящено современным Золушкам. Максим Галкин собрал в студии звезд шоу-бизнеса - МаксSим, Ольгу Бузову, Викторию Боню, Анну Седокову и многих других. 

Максим Галкин напомнил, что он когда-то был соведущим Седоковой. Ведущий заметил, что Анна сменила уже трех принцев, а теперь у нее есть четвертый - Янис Тимма. 

После этого он предложил гостям студии и телезрителям посмотреть сюжет о певице.

В видео анкете рассказывали, что Анна родилась в Киеве. После стала солисткой группы "ВИА Гра". Их состав с Верой Брежневой и Надеждой Грановской поклонники до сих пор называют золотым. В 2004 году Седокова покинула коллектив. Также там рассказывали про ее неудавшиеся браки и отношения. Но в 2020 году певица обрадовала поклонников новостью о свадьбе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который моложе ее на 10 лет. В ролике подчеркнули, что Анна входит в число самых сексуальных и желанных женщин России. 

Но Седоковой не понравился видеоролик. 

"Она вышла замуж - сразу развелась. Мне кажется, что 4 года - это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки – бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, отразились на мне в недоверии мужчинам... Но человек, который сделал этот сюжет, - он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведенная женщина?" - сказала Анна. 

Максим Галкин попытался оправдаться и сказал, что он не делала этот сюжет. 

"Так часто женщину клеймят. Давайте будем жить с мужьями, которые бьют женщин", - указала она. 

Ведущий попытался объяснить Анне, что на видео говорят, о том что она сексуальная, красотка и золотой состав "ВИА Гры". 

"Меня завело... Я выслушала столько хейта... Это моя болевая... Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Есть женщины, которые не поднимаются, которые решают так жить до конца жизни - с плохоньким мужичком, в плохонькой квартирке. А есть женщины, которые survivol. Как Оля Бузова, как Виктория, как Марина Федункив - мы выжившие. За это нас многие не любят... Это очень некрасивый сюжет из-за моего мужа. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждет меня. В этот момент. Я хочу сказать всем девочкам: "Женщину делает надежда, ежедневная работа над собой, доброта и доброе сердце". 

Анна Седокова подчеркнула, что она безумно благодарна своему мужу за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит ее настоящую. Он ни разу не упрекнул звезду за троих детей или фото в трусах.

Максим Галкин объяснил, что никогда не говорит с Пугачевой о ее бывших мужьях. А когда-то давно адвокат Трампа ему пояснил, что слухи и клевета - это часть публичной жизни любого артиста. Певица оответила, что она не говорит, что сказанное в ролике неправда, но за всем этим стоит долгий и трудоемкий путь  наверх. Седокову поддержала Виктория Боня, которая указала, что видела весь этот хейт. Он был направлен даже на то, что у Анны трое детей.

После звезда заявила, что хотела бы покинуть это шоу. Галкин попросил ее остаться и посмотреть интервью с мамой Яниса.

"Вы считаете, будет правильным после этого сюжета показывать маму моего мужа - самого светлого человека в этом мире?" - спросила она.

Седокова согласилась, что она противоречит сама себе и покинула шоу со словами, что никогда ничего не нужно терпеть. 

"Маму Яниса очень люблю", - сказала Анна уходя.

Следом показали видео с Аусмой Тиммой, которая рассказала, что Янис ей представил Анну после помолвки. Она рассказала, что из-за карантина и ограничений общалась с Анной только по телефону. Артистка пообещала накормить свекровь украинским борщем. 

"Она всегда его поддерживает", - заметила мама Яниса. 

Она выразила надежду о скорой встрече. 

Напомним, что сейчас Анна Седокова находится в Латвии. Можно предположить, что эта встреча состоялась. 

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