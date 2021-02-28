Седокова покинула эфир Максима Галкина после видео о ней: "Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь"

Шоу Первого канала было посвящено современным Золушкам. Максим Галкин собрал в студии звезд шоу-бизнеса - МаксSим, Ольгу Бузову, Викторию Боню, Анну Седокову и многих других.
Максим Галкин напомнил, что он когда-то был соведущим Седоковой. Ведущий заметил, что Анна сменила уже трех принцев, а теперь у нее есть четвертый - Янис Тимма.
После этого он предложил гостям студии и телезрителям посмотреть сюжет о певице.
В видео анкете рассказывали, что Анна родилась в Киеве. После стала солисткой группы "ВИА Гра". Их состав с Верой Брежневой и Надеждой Грановской поклонники до сих пор называют золотым. В 2004 году Седокова покинула коллектив. Также там рассказывали про ее неудавшиеся браки и отношения. Но в 2020 году певица обрадовала поклонников новостью о свадьбе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который моложе ее на 10 лет. В ролике подчеркнули, что Анна входит в число самых сексуальных и желанных женщин России.
Но Седоковой не понравился видеоролик.
"Она вышла замуж - сразу развелась. Мне кажется, что 4 года - это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки – бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, отразились на мне в недоверии мужчинам... Но человек, который сделал этот сюжет, - он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведенная женщина?" - сказала Анна.
Максим Галкин попытался оправдаться и сказал, что он не делала этот сюжет.
"Так часто женщину клеймят. Давайте будем жить с мужьями, которые бьют женщин", - указала она.
Ведущий попытался объяснить Анне, что на видео говорят, о том что она сексуальная, красотка и золотой состав "ВИА Гры".
"Меня завело... Я выслушала столько хейта... Это моя болевая... Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Есть женщины, которые не поднимаются, которые решают так жить до конца жизни - с плохоньким мужичком, в плохонькой квартирке. А есть женщины, которые survivol. Как Оля Бузова, как Виктория, как Марина Федункив - мы выжившие. За это нас многие не любят... Это очень некрасивый сюжет из-за моего мужа. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждет меня. В этот момент. Я хочу сказать всем девочкам: "Женщину делает надежда, ежедневная работа над собой, доброта и доброе сердце".
Анна Седокова подчеркнула, что она безумно благодарна своему мужу за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит ее настоящую. Он ни разу не упрекнул звезду за троих детей или фото в трусах.