Фото и видео ⟩ В Эстонии люди на коньках сопровождали по морскому льду паром

По словам читателя, визуально казалось, что они едут по надежному льду, но в какой-то момент было видно, что двигающийся впереди человек будто ехал по ледяной кашице.

"Лед, который казалось, что раскололся и потом просто вновь замерз. Может быть, ледяное поле под ногами трудно оценить, но сверху отчетливо видна разница в цвете льда. В этом момент паром также подал им сигнал, вероятно, предупредительный", - пишет читатель.

ФОТО: Фото читателя

"Люди на коньках двигались очень быстро и они раньше парома добрались до берега. Когда мы сошли с парома, к счастью, мы также увидели катающихся на берегу людей в красных куртках. Кажется, они благополучно добрались до места", - добавил он.