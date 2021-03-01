Увеличиваются ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты

По оценкам СГД, возможное влияние повышения ставки акцизного налога на цены алкогольных напитков в розничной торговле, включая акциз и налог на добавленную стоимость, для пива (5%, 0,5 литра) составит 0,01 евро, дла вина (0,75 литра) - 0,05 евро, для водки (40%, 0,5 литра) - 0,2 евро.