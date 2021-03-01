Пн, 1.03.2021
Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести,… а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. Юлия Навальная
Юлия Навальная

Увеличиваются ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты

ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные напитки и сигареты, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (СГД).

По оценкам СГД, возможное влияние повышения ставки акцизного налога на цены алкогольных напитков в розничной торговле, включая акциз и налог на добавленную стоимость, для пива (5%, 0,5 литра) составит 0,01 евро, дла вина (0,75 литра) - 0,05 евро, для водки (40%, 0,5 литра) - 0,2 евро.

В свою очередь розничная цена пачки сигарет вырастет, например, с 3,6 евро до 3,72 евро или на 0,12 евро.

НАВЕРХ
Back