Увеличиваются ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты
С сегодняшнего дня увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные напитки и сигареты, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (СГД).
С сегодняшнего дня увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные напитки и сигареты, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (СГД).
По оценкам СГД, возможное влияние повышения ставки акцизного налога на цены алкогольных напитков в розничной торговле, включая акциз и налог на добавленную стоимость, для пива (5%, 0,5 литра) составит 0,01 евро, дла вина (0,75 литра) - 0,05 евро, для водки (40%, 0,5 литра) - 0,2 евро.
В свою очередь розничная цена пачки сигарет вырастет, например, с 3,6 евро до 3,72 евро или на 0,12 евро.