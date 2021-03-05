Казакс: нужно отказаться от представления о Латвии как мосте между Востоком и Западом

В своем выступлении глава центрального банка подчеркнул, что причиной отставания Латвии стала не пандемия Covid-19, а структурные проблемы.

Он предположил, что корни "хронической болезни" латвийской экономики кроются в модели национального развития, которая сформировалась в 1990-х годах и представляет Латвию как мост между Востоком и Западом.

"Мы долгое время позиционировали себя как мост для грузов, людей и денег между Востоком и Западом. Эта модель ввиду геополитических тенденций, нормативных требований и просто изменения экономических факторов давно себя исчерпала", - подчеркнул Казакс.

Говоря о новой модели роста латвийской экономики, президент Банка Латвии заявил, что Латвия может достичь или превзойти средний уровень жизни в Европейском союзе (ЕС), если страна будет полагаться на западные ценности, будет полностью экономически интегрирована с Западом и в полной мере воспользуется преимуществами этого.

"Цель материального благополучия должна быть сбалансирована с целями устойчивости окружающей среды. Хорошая новость заключается в том, что эти вещи совместимы. У ЕС есть амбициозный план превращения Европы в климатически нейтральный континент к 2050 году. В то же время понимание того, что является "зеленым" гораздо шире, чем привычно для Латвии. Европейский зеленый курс включает как экологию и природу, так и социальную справедливость и равенство, а также экономику. Именно этот комплексный подход и баланс между тремя блоками должны лежать в основе новой модели роста Латвии при целенаправленном устранении структурных барьеров на пути устойчивого роста. В противном случае со временем мы обнаружим, что по доходам отстали от Эстонии и Литвы уже на целое поколение", - предупредил Казакс.

Несмотря на то, что кризис Covid-19 еще не закончился, президент центрального банка призывает уже сейчас обсуждать посткризисные проблемы и принимать соответствующие меры.

Он напомнил, что механизм восстановления и устойчивости ЕС и, в более широком смысле, долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы предусматривает для Латвии значительную финансовую поддержку в виде грантов - в общей сложности около 10 млрд евро.

Казакс подчеркнул, что для наиболее эффективного использования этих средств при оценке конкретных проектов следует придерживаться ряда принципов - деньги следует вкладывать в развитие, а не "съедать их", нужно вкладывать в создание новых технологий, делать больший упор на финансовые инструменты.