Эксперты: вторая волна Covid-19 повлияла на налоговые поступления меньше, чем первая

В январе налоговые поступления составили 99% от объема декабря предыдущего года, а в январе и феврале - соответственно 104% и 101%.

"Первая волна Covid-19 имела более негативное влияние на поступления налогов, чем вторая. Если принять, что первая волна началась в марте 2020 года, то низшая точка налоговых поступлений была через два месяца - в мае. Если предположить, что вторая волна Covid-19 началась в ноябре, то наибольшего падения налоговых поступлений можно было ожидать в январе 2021 года", - отмечает совет.

Хотя нельзя с полной уверенностью предполагать, что первая и вторая волны Covid-19 будут идентичны по интенсивности и срокам, с большой вероятностью можно прогнозировать, что вторая волна меньше повлияет на поступления налогов.