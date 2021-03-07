Эксперты: вторая волна Covid-19 повлияла на налоговые поступления меньше, чем первая

В январе налоговые поступления составили 99% от объема декабря предыдущего года, а в январе и феврале - соответственно 104% и 101%.
"Первая волна Covid-19 имела более негативное влияние на поступления налогов, чем вторая. Если принять, что первая волна началась в марте 2020 года, то низшая точка налоговых поступлений была через два месяца - в мае. Если предположить, что вторая волна Covid-19 началась в ноябре, то наибольшего падения налоговых поступлений можно было ожидать в январе 2021 года", - отмечает совет.
Хотя нельзя с полной уверенностью предполагать, что первая и вторая волны Covid-19 будут идентичны по интенсивности и срокам, с большой вероятностью можно прогнозировать, что вторая волна меньше повлияет на поступления налогов.
В то же время в отличие от налогов динамика бюджетных расходов остается нестабильной. "В январе уровень расходов и основного, и специального бюджета был близок к уровню предыдущего года, а в феврале наблюдается большой рост расходов: расходы основного бюджета выросли на 32%, специального бюджета - на 15% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года", - отмечается в отчете.