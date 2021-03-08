Эстонка стала топ-менеджером Coca-Cola

Юлия Вяэн, которая вступит в должность в апреле, будет руководить направлением научного и нормативного соответствия инноваций, пишет Rus.Postimees.

"Эта должность является большим признанием, и я очень благодарна за предыдущие годы, опыт и людей, которые помогли мне подняться до такой высокой должности. Мне очень приятно, что я могу внести свой вклад в глобальное развитие предприятия с помощью своих знаний в области питания, науки и законодательства. Это также очень важный шаг в бизнес-успехе Coca-Cola по изменению и расширению ее продуктового портфеля", - сказала Вяэн.

Вяэн присоединилась к команде Coca-Cola Baltikum в 2004 году в качестве специалиста по инновациям прохладительных напитков и нормативному регулированию. Последнее время она работала руководителем отдела регуляторных отношений в Восточной Европе, где отвечала за запуск проектов по производству чайных и спортивных напитков, соков, воды и функциональных напитков в 26 странах в соответствии с пищевым законодательством каждой страны.

"Проще говоря, я сосредоточусь на инновации травяных напитков и кофейной продукции предприятия и их соответствии требованиям с точки зрения рецептуры, коммуникаций, упаковки и сырья в каждой стране мира, в которой мы запускаем новую продукцию Coca-Cola. Coca-Cola всегда следила за тенденциями в потреблении напитков и поддерживала высокие стандарты", - сказала новый топ-менеджер.

"Осведомленность потребителей о качестве и добавленной стоимости продуктов питания и напитков растет, что делает рынок напитков еще более конкурентоспособным, поэтому очень важно быть хотя бы на шаг впереди других", - отметила она.