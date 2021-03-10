Стоимость основанного эстонцами стартапа превысила миллиард долларов

Основанная в Лондоне стартап-компания планирует использовать вырученные средства для расширения в Европе и за ее пределами и удвоить штат сотрудников до более чем 500 человек. Компания также планирует инвестировать в технологии и недавно приобрела телематическую компанию Drivit.

Бизнес-идея Zego состоит в том, чтобы предлагать почасовую страховку коммерческим транспортным средствам, таким как водители Uber или Bolt, чтобы им не приходилось заключать дорогостоящий годовой договор страхования, но они могли включить страховку, когда они предоставляют услугу. На данный момент компания предложила 17 миллионов страховых полисов для более чем 200 000 автомобилей в пяти странах.

"Ясно, что способ использования транспортных средств несомненно меняется, и становится все более очевидным, что традиционная жесткая модель страхования больше не подходит", - сказал в пресс-релизе соучредитель и генеральный директор Zego Стен Саар.

Раунд финансирования Zego C-Series возглавляла DST Global, венчурная компания из Гонконга, основанная основателем mail.ru Юрием Мильнером и российским олигархом Алишером Усмановым, чьи инвестиции включают Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, Airbnb, Spotify, Alibaba, Xiaomi, Zynga, Groupon и Robinhood.

Еще одним важным игроком была американская венчурная компания General Catalyst, инвестировавшая также в Airbnb и Snapchat. Основатель и управляющий партнер General Catalyst Джоэл Катлер также войдет в совет директоров Zego.

"Мы очень верим в это новое поколение страховых компаний, и Zego - один из самых интересных и динамичных стартапов, которые мы когда-либо видели. Они обнаружили, что переход от владения к использованию - огромная возможность на рынке страхования", - сказал Катлер.