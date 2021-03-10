Ср, 10.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Три фармацевтических гиганта Латвии хотят построить завод по производству вакцины от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Три латвийских фармацевтических компании - AS Olainfarm, AS Grindeks и SIA Pharmidel - при государственной поддержке желают создать завод по производству вакцины против Covid-19, - в среду, 10 марта, сообщил председатель правления Ассоциации Латвийских химических и фармацевтических предпринимателей и совладелец Pharmidea Виталий Скривелис.

По его словам, из-за ограничений, связанных с Covid-19, экономика Латвии замедлилась, что было сделано, чтобы не перегружать больницы. Но забегая вперед, пандемия может повториться, и "было бы, безусловно, мудро и важно подготовиться своевременно".

"Что касается вакцинации, мы отстаем от других европейских стран, потому что у нас просто не хватает этой вакцины. Три ведущие компании Латвии Grindex, Olainfarm и Pharmidea - сделали предложение Министерству экономики, что настало время в ближайшие пять лет построить в Латвии промышленную лабораторию, а также завод, который сможет производить вакцину здесь на месте с использованием закупленной технологии", - пояснил Скривелис.

По его словам, строительство производственных линий, а также создание контрольной лаборатории может стоить 62-68 миллионов евро.

Кроме того, необходимы средства около 15 миллионов в первый год, а также по 12 миллионов каждый следующий год для приобретения технологии производства вакцин. По словам Скривелиса, для финансирования идеи можно использовать модель публичного и частного партнерства.

По данным Firmas.lv,  товарооборот компании Pharmidea в 2019 году составил 7,959 млн евро, а прибыль - 361 629 евро.

Оборот Olainfarm за этот период составил 104,363 млн евро, а прибыль - 22,239 млн евро. В свою очередь, прибыль Grindeks составила 21,7 млн ​​евро, в 2019 году общий оборот 106,774 млн евро.

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