Три фармацевтических гиганта Латвии хотят построить завод по производству вакцины от Covid-19

По его словам, из-за ограничений, связанных с Covid-19, экономика Латвии замедлилась, что было сделано, чтобы не перегружать больницы. Но забегая вперед, пандемия может повториться, и "было бы, безусловно, мудро и важно подготовиться своевременно".

"Что касается вакцинации, мы отстаем от других европейских стран, потому что у нас просто не хватает этой вакцины. Три ведущие компании Латвии Grindex, Olainfarm и Pharmidea - сделали предложение Министерству экономики, что настало время в ближайшие пять лет построить в Латвии промышленную лабораторию, а также завод, который сможет производить вакцину здесь на месте с использованием закупленной технологии", - пояснил Скривелис.

По его словам, строительство производственных линий, а также создание контрольной лаборатории может стоить 62-68 миллионов евро. 1

Кроме того, необходимы средства около 15 миллионов в первый год, а также по 12 миллионов каждый следующий год для приобретения технологии производства вакцин. По словам Скривелиса, для финансирования идеи можно использовать модель публичного и частного партнерства.

По данным Firmas.lv, товарооборот компании Pharmidea в 2019 году составил 7,959 млн евро, а прибыль - 361 629 евро.