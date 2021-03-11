Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Rail Baltica ищет временных работников: выделено 5,5 млн евро. Какие специалисты нужны?

ФОТО: Publicitātes foto

Совместная компания балтийских стран RB Rail, занимающаяся реализацией проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica, выделит на поиск временных работников в Латвии, Литве и Эстонии 5,5 млн евро.

Договор об отборе работников подписан с консорциумом компаний EWI Recruitment, Linum Consult и Brunel Energy.

Директор программ RB Rail Марк Лоадер отметил, что потребность во временных специалистах является обычным делом в крупных инфраструктурных проектах.

"Кроме того, наём специалиста по скоростным железным дорогам в Европе может затянуться более чем на полгода, поэтому с целью обеспечения недостающий рабочей силы выбираются временные работники", - сказал он.

К проекту временно планируется привлечь специалистов в инженерии, управлении проектами, здравоохранении, безопасности и защите окружающей среды.

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