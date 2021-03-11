Rail Baltica ищет временных работников: выделено 5,5 млн евро. Какие специалисты нужны?

Договор об отборе работников подписан с консорциумом компаний EWI Recruitment, Linum Consult и Brunel Energy.
Директор программ RB Rail Марк Лоадер отметил, что потребность во временных специалистах является обычным делом в крупных инфраструктурных проектах.
"Кроме того, наём специалиста по скоростным железным дорогам в Европе может затянуться более чем на полгода, поэтому с целью обеспечения недостающий рабочей силы выбираются временные работники", - сказал он.
К проекту временно планируется привлечь специалистов в инженерии, управлении проектами, здравоохранении, безопасности и защите окружающей среды.