Впервые в Латвии магазин полностью оснащен только цифровыми ценниками

Инвестировав более 100 000 евро, в магазине Maxima X в Агенскалнсе, на ул. Пилсоню 1-к1 предприятие установило почти 12 000 электронных ценников, что в течение года облегчит труд сотрудников и сэкономит более 2000 рабочих часов, которые ранее были необходимы для замены бумажных ценников.

"В своей деятельности мы всегда стремились к продуманному и умному использованию ресурсов. В настоящее время розничная торговля из-за распространения вируса Covid-19 инициирует и ускоряет темпы внедрения технологий на практике.

Этот магазин, который полностью оснащен только электронными ценниками, первый не только в Латвии, но и во всей нашей сети магазинов, 1

и он послужит основой для того, чтобы оценить эффективность такого подхода с точки зрения долгосрочных процессов в магазине, а при достижении желаемых результатов будет рассмотрена возможность применения этого решения и в других магазинах.

Переход на электронные ценники дает ряд преимуществ, но в первую очередь повышает эффективность работы магазина, в долгосрочной перспективе экономит ресурсы и облегчает ежедневный труд наших сотрудников. Одновременно это и забота о природе, так как уменьшается объем используемой для печати бумаги", - отмечает директор IТ-департамента Maxima Latvija Мартиньш Смилга.

Галерея: электронные ценники в Maxima

Maxima X на ул. Пилсоню, 1-к1 - первый продуктовый магазин в Латвии, который полностью оснащен электронными ценниками, что означает ряд преимуществ и для работников, и для посетителей - обеспечивается актуальная, точная информация и прозрачность, экономятся трудовые ресурсы и снижается воздействие на окружающую среду.