Впервые в Латвии магазин полностью оснащен только цифровыми ценниками

Инвестировав более 100 000 евро, в магазине Maxima X в Агенскалнсе, на ул. Пилсоню 1-к1 предприятие установило почти 12 000 электронных ценников, что в течение года облегчит труд сотрудников и сэкономит более 2000 рабочих часов, которые ранее были необходимы для замены бумажных ценников.
"В своей деятельности мы всегда стремились к продуманному и умному использованию ресурсов. В настоящее время розничная торговля из-за распространения вируса Covid-19 инициирует и ускоряет темпы внедрения технологий на практике.
Этот магазин, который полностью оснащен только электронными ценниками, первый не только в Латвии, но и во всей нашей сети магазинов,
и он послужит основой для того, чтобы оценить эффективность такого подхода с точки зрения долгосрочных процессов в магазине, а при достижении желаемых результатов будет рассмотрена возможность применения этого решения и в других магазинах.
Переход на электронные ценники дает ряд преимуществ, но в первую очередь повышает эффективность работы магазина, в долгосрочной перспективе экономит ресурсы и облегчает ежедневный труд наших сотрудников. Одновременно это и забота о природе, так как уменьшается объем используемой для печати бумаги", - отмечает директор IТ-департамента Maxima Latvija Мартиньш Смилга.
Галерея: электронные ценники в Maxima
Maxima X на ул. Пилсоню, 1-к1 - первый продуктовый магазин в Латвии, который полностью оснащен электронными ценниками, что означает ряд преимуществ и для работников, и для посетителей - обеспечивается актуальная, точная информация и прозрачность, экономятся трудовые ресурсы и снижается воздействие на окружающую среду.
Как сообщалось, два года назад магазин Maxima XXX в т/ц Akropole стал первым в Балтии, где были введены электронные ценники на несколько тысяч товаров. Кроме того, в прошлом году в Maxima был подъем инноваций, так как внедрялись и развивались различные технологические решения, например, расширялась сеть касс самообслуживания, было разработано мобильное приложение, внедрено решение Scan&Go, а также продолжалась работа по обеспечению доступности технологий и в других магазинах по всей Латвии.