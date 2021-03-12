Въезжающим из третьих стран будет необходимо сдать тест на Covid-19 и уйти на самоизоляцию

Во вторник, 9 марта, правительство решило разрешить с 17 марта полеты в третьи страны, поэтому в пятницу правительство приняло меры по контролю и мониторингу соблюдения населением требований эпидемиологической безопасности при возвращении из-за границы.

Согласно решению правительства, по возвращении из неважного путешествия в третьи страны нужно будет сдавать тест на Covid-19.

Если результат теста будет негативным , человек сможет отправиться домой для 10-дневной самоизоляции.

, человек сможет отправиться домой для 10-дневной самоизоляции. Если же результат теста будет положительным или человек откажется его делать, он немедленно должен будет отправиться на обязательную изоляцию в одной из гостиниц, предоставляющих такую услугу.

Если этот человек не будет ночевать или длительное время будет отсутствовать в гостинице, ее работники обязаны будут информировать об этом Госполицию.

Постановление правительства также предусматривает, что туристическое агентство будет обязано информировать Государственную полицию о человеке, который не остается на ночь или не находится в туристическом жилье в течение длительного времени в период изоляции.

Все расходы на проведение теста на Covid-19 и проживание в гостинице будет покрывать сам человек, вернувшийся из третьей страны.