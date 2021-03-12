Пт, 12.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Въезжающим из третьих стран будет необходимо сдать тест на Covid-19 и уйти на самоизоляцию

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С 17 марта при возвращении из третьих стран жители за свои деньги должны будут сдать тест на Covid-19 и отправиться в самоизоляцию, постановил Кабинет министров.

Во вторник, 9 марта, правительство решило разрешить с 17 марта полеты в третьи страны, поэтому в пятницу правительство приняло меры по контролю и мониторингу соблюдения населением требований эпидемиологической безопасности при возвращении из-за границы.

Согласно решению правительства, по возвращении из неважного путешествия в третьи страны нужно будет сдавать тест на Covid-19.

  • Если результат теста будет негативным, человек сможет отправиться домой для 10-дневной самоизоляции.
  • Если же результат теста будет положительным или человек откажется его делать, он немедленно должен будет отправиться на обязательную изоляцию в одной из гостиниц, предоставляющих такую услугу.

Если этот человек не будет ночевать или длительное время будет отсутствовать в гостинице, ее работники обязаны будут информировать об этом Госполицию.

Постановление правительства также предусматривает, что туристическое агентство будет обязано информировать Государственную полицию о человеке, который не остается на ночь или не находится в туристическом жилье в течение длительного времени в период изоляции.

Все расходы на проведение теста на Covid-19 и проживание в гостинице будет покрывать сам человек, вернувшийся из третьей страны.

Правительство также решило, что поставщик туристических услуг будет обязан информировать Государственную полицию обо всех лицах, которые приобрели туристические услуги в третьи странах, вне зависимости от того, произошло это в Риге или другом аэропорту, и вводить данные всех путешественников в информационную систему на сайте covidpass.lv.

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