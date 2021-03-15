Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Каллас сделала тест для собственного спокойствия и чтобы защитить близкоконтактных.

"У меня была лишь небольшая температура, и положительный результат - не то, чего я ожидала - доказательство того, насколько коварен этот вирус и насколько мы все должны быть бдительными, чтобы предотвратить распространение вируса",

- отметила она.

Премьер-министр не знает, где она заразилась. "В качестве близкоконтактной я находилась в самоизоляции до четверга, тест ПЦР, который я сделала, когда закончилась изоляция, был отрицательным, самочувствие - прекрасным. Даже после этого я как можно больше работала посредством интернета, чтобы сократить контакты. Это хороший пример коварства коронавируса", - сказала Каллас.

Она только что получила результат и сообщила о нем всем, с кем соприкасалась. "К счастью, их было немного - члены семьи и небольшой круг сотрудников. Как мы настоятельно советовали работодателям, подавляющее большинство сотрудников Государственной канцелярии также работают удаленно, мы старались избегать близких контактов с тем небольшим количеством людей, которые находились на месте, и носить маски. Я искренне надеюсь, что никого ненароком не заразила - любой, кто получил положительный результат теста, вероятно, знает по себе, что самая большая проблема - это перспектива случайной передачи инфекции кому-то", - добавила Каллас.

Премьер-министр продолжит работать из дома: "Я слежу за своим здоровьем. Страной руководят. Будьте здоровы!"