Приостановка использования вакцины AstraZeneca: главное

"Это решение [приостановить использование вакцины AstraZeneca] для Латвии означает паузу в процессе вакцинации в целом", - сказал министр.
Завадска: будут расследованы случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca
Необходимо как минимум две недели, чтобы расследовать случаи образования тромбов в Европе после вакцинации AstraZeneca, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.
Она добавила, что совет внимательно следит за всеми сообщениями в Латвии и за событиями в странах Европы, и это нормальная ситуация, которая складывается после регистрации новых медикаментов - ожидание сигналов о них.
Завадска не отрицала, что до сих пор нет доказательств опасности вакцин, но совет, основываясь на информации из других стран, проявил осторожность.
"Мы решили подождать, чтобы иметь возможность проанализировать случаи образования тромбов после вакцинации и с уверенностью сказать, что вакцина безопасна и между этими случаями нет причинно-следственной связи", - сказала специалист.
Напомним, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.
По данным Национальной службы здравоохранения, вакциной AstraZeneca в Латвии привито 52 504 человека, в том числе 28 человек получили обе дозы.
Ранее планировалось, что 17 марта Латвия получит 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 24 марта - 37 444, а 31 марта - еще 40 912 доз вакцины AstraZeneca.
Как сообщает ZVA, решение было принято на основании сообщений отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболиях и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разные периоды после вакцинации.
В то же время учреждения подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем.
Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинно-следственной оценке известных случаев.
Европейское агентство лекарственных средств все еще оценивает информацию о возможной причинно-следственной связи AstraZeneca со случаями тромбоэмболии и считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски для здоровья. Однако использование AstraZeneca на время оценки зарегистрированных случаев уже приостановили несколько стран ЕС - Германия, Дания, Нидерланды, Италия, Норвегия, Франция, Болгария, Ирландия, Исландия.
ZVA подчеркнуло, что проблемы со здоровьем, включая тромбоэмболию, могут наблюдаться у людей по разным причинам, независимо от приема лекарств или вакцинации.
После рекомендации временно приостановить использование AstraZeneca кабинетам вакцинации рекомендуется не использовать уже открытые флаконы с вакцинами или начинать новые.
Органы здравоохранения заявляют, что пока нет причин для беспокойства у людей, которые были вакцинированы AstraZeneca. Если плохое самочувствие сохраняется в течение более одного-трех дней после вакцинации или возникают какие-либо другие проблемы со здоровьем, следует обратиться к своему семейному врачу.
Латвийские власти предоставят дальнейшую информацию о результатах оценки.
Как сообщалось, 9 марта Инспекция здравоохранения и ZVA временно приостановили использование одной серии вакцин AstraZeneca.