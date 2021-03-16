Вт, 16.03.2021
Немцы перестают использовать AstraZeneca, ВОЗ рекомендует продолжать. Если так будет продолжаться, наши бабушки и дедушки скорее получат не тромбы, а проблемы с сердцем из-за всей этой противоречивой информации Санита Емберга, пользователь Twitter
Санита Емберга, пользователь Twitter
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Приостановка использования вакцины AstraZeneca: главное
Дополнено

  • В Латвии имеется более 10 000 неиспользованных вакцин AstraZeneca
  • Завадска: доверие к вакцине может только вырасти
  • Павлютс надеется возобновить вакцинацию AstraZeneca уже на этой неделе
  • Будут расследованы случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca
Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Во вторник, 16 марта, в 9 часов прошла онлайн-пресс-конференция о принятом решении временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca. В пресс-конференции принимали участие директор ZVA Свен Хенкузенс, председатель Государственного совета иммунизации Даце Завадска и представители Центра профилактики и контроля заболеваний.

Видео: Запись пресс-конференции

В Латвии имеется более 10 000 неиспользованных вакцин AstraZeneca 

В данный момент имеется более 10 000 неиспользованных доз вакцины AstraZeneca от Covid-19, которые согласно решению на время приостановить вакцинацию использовать будет нельзя, заявил директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.

Вместо этого пока что рекомендуется сохранять вакцину в соответствующих условиях, пока не появится дополнительная информация о проверках. Кроме того, по мнению Хенкузенса, в данный момент Латвия от ожидаемых поставок вакцины AstraZeneca не отказывается.

Если в результате расследования Европейского агентства по лекарственным средствам будет выявлена связь между вакциной AstraZeneca и вышеупомянутыми случаями тромбоэмболии, Хенкузенс не исключает, что использование этой вакцины будет ограничено для конкретных групп риска.

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Председатель Совета по иммунизации Даце Завадска подчеркнула, что жителям Латвии, которые уже получили прививки AstraZeneca, не нужно волноваться. В случае, если человек получил только одну дозу, то хорошая защита организма сохранится до 90 дней, однако позже она может уменьшится. Она также подчеркнула, что, если побочные эффекты после принятия вакцины держатся три дня и дольше, необходимо связаться с семейным врачом.

Завадска: доверие к вакцине может только вырасти

После того, как будут исследованы констатированные в Европе случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca, доверие к вакцине может только вырасти, заявила на пресс-конференции председатель Совета по иммунизации Даце Завадска.

Комментируя решение на время приостановить вакцинацию вакциной AstraZeneca, она признала, что это однозначно создаст в обществе дополнительную осторожность и сомнения в вакцинировании. В то же время она отметила, что решение было принято именно для того, чтобы поддерживать уровень безопасности и рассеять сомнения.

"Даже больше, если мы увидим, что анализ всех случаев не имеет причинно-следственной связи, то я думаю, что доверие может только вырасти", - заявила Завадска.

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Павлютс надеется возобновить вакцинацию AstraZeneca уже на этой неделе

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не решается прогнозировать, когда в Латвии возобновится вакцинация от Covid-19 вакциной AstraZeneca, но он надеется, что это произойдет как можно скорее, возможно, даже на этой неделе, когда Европейское агентство лекарственных средств представит свой отчет об этом препарате.

В телефонном интервью передаче TV3 "900 секунд" министр рассказал, что 18 марта агентство объявит о последних результатах исследования вакцины AstraZeneca против Covid-19. "Я лично надеюсь, что в тот момент мы сможем сказать, что [вакцина] AstraZeneca снова считается безопасной", - сказал он.

На просьбу уточнить, когда вакцинация AstraZeneca может быть возобновлена в Латвии, Павлютс ответил, что не берется об этом судить, но надеется, что это может произойти уже на текущей неделе.

При этом он подчеркнул, что вопрос безопасности вакцины AstraZeneca особенно важен для Латвии, поскольку это единственная вакцина против нового коронавируса, которую реально можно использовать в стране до воскресенья.

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"Это решение [приостановить использование вакцины AstraZeneca] для Латвии означает паузу в процессе вакцинации в целом", - сказал министр.

Завадска: будут расследованы случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

Необходимо как минимум две недели, чтобы расследовать случаи образования тромбов в Европе после вакцинации AstraZeneca, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

Она добавила, что совет внимательно следит за всеми сообщениями в Латвии и за событиями в странах Европы, и это нормальная ситуация, которая складывается после регистрации новых медикаментов - ожидание сигналов о них.

Завадска не отрицала, что до сих пор нет доказательств опасности вакцин, но совет, основываясь на информации из других стран, проявил осторожность.

"Мы решили подождать, чтобы иметь возможность проанализировать случаи образования тромбов после вакцинации и с уверенностью сказать, что вакцина безопасна и между этими случаями нет причинно-следственной связи", - сказала специалист.

Напомним, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

По данным Национальной службы здравоохранения, вакциной AstraZeneca в Латвии привито 52 504 человека, в том числе 28 человек получили обе дозы.

Ранее планировалось, что 17 марта Латвия получит 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 24 марта - 37 444, а 31 марта - еще 40 912 доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает ZVA, решение было принято на основании сообщений отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболиях и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разные периоды после вакцинации.

В то же время учреждения подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем.

Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинно-следственной оценке известных случаев.

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Европейское агентство лекарственных средств все еще оценивает информацию о возможной причинно-следственной связи AstraZeneca со случаями тромбоэмболии и считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски для здоровья. Однако использование AstraZeneca на время оценки зарегистрированных случаев уже приостановили несколько стран ЕС - Германия, Дания, Нидерланды, Италия, Норвегия, Франция, Болгария, Ирландия, Исландия.

ZVA подчеркнуло, что проблемы со здоровьем, включая тромбоэмболию, могут наблюдаться у людей по разным причинам, независимо от приема лекарств или вакцинации.

После рекомендации временно приостановить использование AstraZeneca кабинетам вакцинации рекомендуется не использовать уже открытые флаконы с вакцинами или начинать новые.

Органы здравоохранения заявляют, что пока нет причин для беспокойства у людей, которые были вакцинированы AstraZeneca. Если плохое самочувствие сохраняется в течение более одного-трех дней после вакцинации или возникают какие-либо другие проблемы со здоровьем, следует обратиться к своему семейному врачу.

Латвийские власти предоставят дальнейшую информацию о результатах оценки.

Как сообщалось, 9 марта Инспекция здравоохранения и ZVA временно приостановили использование одной серии вакцин AstraZeneca.

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