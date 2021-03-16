Приостановка использования вакцины AstraZeneca: главное

Видео: Запись пресс-конференции

В Латвии имеется более 10 000 неиспользованных вакцин AstraZeneca

В данный момент имеется более 10 000 неиспользованных доз вакцины AstraZeneca от Covid-19, которые согласно решению на время приостановить вакцинацию использовать будет нельзя, заявил директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.

Вместо этого пока что рекомендуется сохранять вакцину в соответствующих условиях, пока не появится дополнительная информация о проверках. Кроме того, по мнению Хенкузенса, в данный момент Латвия от ожидаемых поставок вакцины AstraZeneca не отказывается.

Если в результате расследования Европейского агентства по лекарственным средствам будет выявлена связь между вакциной AstraZeneca и вышеупомянутыми случаями тромбоэмболии, Хенкузенс не исключает, что использование этой вакцины будет ограничено для конкретных групп риска. 4

Председатель Совета по иммунизации Даце Завадска подчеркнула, что жителям Латвии, которые уже получили прививки AstraZeneca, не нужно волноваться. В случае, если человек получил только одну дозу, то хорошая защита организма сохранится до 90 дней, однако позже она может уменьшится. Она также подчеркнула, что, если побочные эффекты после принятия вакцины держатся три дня и дольше, необходимо связаться с семейным врачом.

Завадска: доверие к вакцине может только вырасти

После того, как будут исследованы констатированные в Европе случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca, доверие к вакцине может только вырасти, заявила на пресс-конференции председатель Совета по иммунизации Даце Завадска.

Комментируя решение на время приостановить вакцинацию вакциной AstraZeneca, она признала, что это однозначно создаст в обществе дополнительную осторожность и сомнения в вакцинировании. В то же время она отметила, что решение было принято именно для того, чтобы поддерживать уровень безопасности и рассеять сомнения.

"Даже больше, если мы увидим, что анализ всех случаев не имеет причинно-следственной связи, то я думаю, что доверие может только вырасти", - заявила Завадска. 4

Павлютс надеется возобновить вакцинацию AstraZeneca уже на этой неделе

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не решается прогнозировать, когда в Латвии возобновится вакцинация от Covid-19 вакциной AstraZeneca, но он надеется, что это произойдет как можно скорее, возможно, даже на этой неделе, когда Европейское агентство лекарственных средств представит свой отчет об этом препарате.

В телефонном интервью передаче TV3 "900 секунд" министр рассказал, что 18 марта агентство объявит о последних результатах исследования вакцины AstraZeneca против Covid-19. "Я лично надеюсь, что в тот момент мы сможем сказать, что [вакцина] AstraZeneca снова считается безопасной", - сказал он.

На просьбу уточнить, когда вакцинация AstraZeneca может быть возобновлена в Латвии, Павлютс ответил, что не берется об этом судить, но надеется, что это может произойти уже на текущей неделе.