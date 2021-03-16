Вт, 16.03.2021
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Янис Кловиньш

В Лигатненском крае сгорел автомобиль с человеком внутри

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Лигатненском крае утром в понедельник был найден сгоревший в автомобиле человек, сообщает агентство LETA.

В 9:13 сотрудники Пожарно-спасательной службы отправились на вызов в Лигатненский край, где горел легковой автомобиль. В момент вызова пожарных он еще немного дымился.

На месте происшествия сотрудники VUGD констатировали, что автомобиль сгорел полностью. Из него был вытащен один погибший человек.

Обстоятельства произошедшего выясняет Государственная полиция.

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