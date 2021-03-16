В Лигатненском крае сгорел автомобиль с человеком внутри
В Лигатненском крае утром в понедельник был найден сгоревший в автомобиле человек, сообщает агентство LETA.
В Лигатненском крае утром в понедельник был найден сгоревший в автомобиле человек, сообщает агентство LETA.
В 9:13 сотрудники Пожарно-спасательной службы отправились на вызов в Лигатненский край, где горел легковой автомобиль. В момент вызова пожарных он еще немного дымился.
На месте происшествия сотрудники VUGD констатировали, что автомобиль сгорел полностью. Из него был вытащен один погибший человек.
Обстоятельства произошедшего выясняет Государственная полиция.