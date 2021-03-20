В центре Риги собрались противники ограничений из-за Covid-19

Прямые трансляции активистов в Facebook с аккаунта "Фронт народной власти" показывают, что в общей сложности несколько сотен человек собрались или продолжают собираться на площади у памятника Свободы и на Эспланаде.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На Эспланаде люди занимаются спортом. Роберт Раймо, представитель общества "Фронт народной власти", принимает активное участие в прямой трансляции.

Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сказала LETA, что полиция была проинформирована о том, что сегодня в разных местах Риги планировались несанкционированные собрания.

Сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечивать общественный порядок и безопасность до окончания мероприятий. На данный момент серьезных инцидентов выявлено не было.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Люди пытаются собраться или поучаствовать в определенных спортивных мероприятиях, но сотрудники правоохранительных органов напоминают об ограничениях на собрания и необходимости соблюдать дистанцию ​​в два метра, сообщила пресс-секретарь полиции.

"Полиция фиксирует происходящее с помощью технических средств и соответственно оценит, были ли нарушены эпидемиологические ограничения", - подчеркнула Гжибовска.