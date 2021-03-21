За прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 5,3%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

два человека - в возрасте 60-69 лет,

два человека - в возрасте 70-79 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

За сутки сделано 4931 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 97 409 человек, умерли 1826 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 370,9 случая на 100 тыс. жителей, что меньше, чем днем ранее, когда он составил 374,3.

За прошедшие сутки госпитализировано 49 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 11

Выписано 17 переболевших Covid-19 пациентов.