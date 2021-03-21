Вс, 21.03.2021
Думаю, что у бюро вакцинации был определенный период для разогрева, и это была попытка улучшить ситуацию. Теперь, когда бюро интегрировано в систему здравоохранения, мы увидим результаты относительно скоро, после Пасхи. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

За прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 5,3%
госпитализировано 49 больных

ФОТО: LETA/Zane Bitere

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 260 новых случаев  Covid-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте 60-69 лет,
  • два человека - в возрасте 70-79 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

За сутки сделано 4931 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 97 409 человек, умерли 1826 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 370,9 случая на 100 тыс. жителей, что меньше, чем днем ранее, когда он составил 374,3.

За прошедшие сутки госпитализировано 49 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписано 17 переболевших Covid-19 пациентов.

Таким образом количество госпитализированных больных с таким диагнозом составляет 653 человека. У 587 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 66 - в тяжелой.

 
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