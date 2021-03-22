Бизнесмены предупреждают: если правительство не изменит подход к ограничениям, возможны политические потрясения

Это очевидно во всех отраслях, что в результате теряется конкурентоспособность по сравнению с соседними странами, сообщили предприниматели, которые принимали участие в обсуждении ограничений, введенных правительством.

В ходе дискуссии неоднократно утверждалось, что если власть не изменит тактику, возможны различные политические потрясения, поскольку предприниматели, как и другие группы общества, страдают от ограничений и психологически устают.

Инга Земдега-Грапе, руководитель SIA Nemo, отметила, что "при принятии решения об ограничениях и удаленной работе в различных отраслях мы не говорим о психологическом состоянии предпринимателей, усталости и поддержании контакта с коллективом, что очень важно для продолжения работы в условиях пандемии".

Финансист и бизнесмен Гирт Рунгайнис пояснил, что "предприниматели устали от нелогичных решений и того, что правительство прислушивается только к эпидемиологам, которые также склонны к противоречиям. Ограничения не могут достичь того, чего можно было бы добиться, вовлекая в процесс принятия решений предпринимателей".

"Мы должны дать возможность как можно большему количеству предпринимателей работать и зарабатывать, а не жить за счет государственной помощи, потому что это, по сути, ресурсы, которые мы заимствуем из будущего. Предоставляя возможность работать, поддержка будет нужна только тем отраслям, которые находятся в особо критической ситуации", - пояснил организатор дискуссии Айгар Ростовскис.

Обсуждалась также сфера туризма и гостиничного бизнеса, ведь с 17 марта возобновились полеты в третьи страны и из них.

"Не определен экономический ущерб индустрии туризма, нанесенный тем, что латвийские путешественники отправлялись в третьи страны через аэропорты Таллинна и Вильнюса. Индустрии туризма приходится постоянно объяснять и доказывать, что количество людей, инфицированных при международном воздушном транспорте, несравнимо меньше, чем при путешествии по суше", - пояснила Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours.

Предприниматели согласились с тем, что сегодняшние правительственные решения основываются исключительно на запретах и ​​ограничениях, а не на хорошо продуманной и долгосрочной стратегии достижения баланса между общественным здоровьем и экономическими аспектами.