PTAC: потребители чаще всего жалуются на покупки в интернете и несостоявшиеся мероприятия

В связи с пандемией Covid-19 количество предоставляемых PTAC консультаций увеличилось на 30-40%.

Как сообщила Витолиня, в прошлом году число жалоб и консультаций больше всего увеличилось в сфере услуг и туризма, так как турфирмы не могли сразу вернуть людям деньги.

Также появился новый тип жалоб - о несостоявшихся мероприятиях. "Люди считают, что не должны соглашаться на новую дату проведения мероприятия, и хотят сразу вернуть свои деньги.

Мы также получаем жалобы на услуги спортивных клубов и бассейнов, когда люди купили абонемент на год, но из-за пандемии не могут получить услуги", - добавила руководитель PTAC.

Потребители часто жалуются и консультируются также по поводу покупок в интернете. "Люди сейчас делают покупки в интернете намного чаще, чем раньше, и количество жалоб в этой области увеличилось. В прошлом году очень четко прослеживалась тенденция, когда в некоторых интернет-магазинах люди платили деньги, но не получали товар. Сначала эти магазины еще отправляли деньги обратно, но позже люди уже массово не могли вернуть свои деньги ", - рассказала Витолиня.