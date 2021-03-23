Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный
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PTAC: потребители чаще всего жалуются на покупки в интернете и несостоявшиеся мероприятия

ФОТО: pixabay.com

Во время пандемии Covid-19 потребители чаще всего жалуются на недоставку приобретенных в интернете товаров и несостоявшиеся мероприятия, рассказала в интервью агентству LETA директор Центра защиты прав потребителей (PTAC) Байба Витолиня.

В связи с пандемией Covid-19 количество предоставляемых PTAC консультаций увеличилось на 30-40%.

Как сообщила Витолиня, в прошлом году число жалоб и консультаций больше всего увеличилось в сфере услуг и туризма, так как турфирмы не могли сразу вернуть людям деньги.

Также появился новый тип жалоб - о несостоявшихся мероприятиях. "Люди считают, что не должны соглашаться на новую дату проведения мероприятия, и хотят сразу вернуть свои деньги.

Мы также получаем жалобы на услуги спортивных клубов и бассейнов, когда люди купили абонемент на год, но из-за пандемии не могут получить услуги", - добавила руководитель PTAC.

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Потребители часто жалуются и консультируются также по поводу покупок в интернете. "Люди сейчас делают покупки в интернете намного чаще, чем раньше, и количество жалоб в этой области увеличилось. В прошлом году очень четко прослеживалась тенденция, когда в некоторых интернет-магазинах люди платили деньги, но не получали товар. Сначала эти магазины еще отправляли деньги обратно, но позже люди уже массово не могли вернуть свои деньги ", - рассказала Витолиня.

В целом, по ее словам, пандемия внесла коррективы в количество и типы полученных жалоб, но полностью их не изменила. "По-прежнему есть проблемы с качеством обуви, жалобы на качество электротоваров. Также жалуются на туристические компании и авиаперевозки, но содержание и проблематика претензий изменились", - пояснила она.

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