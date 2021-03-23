В Латвии уже как месяц пропала собака-терапевт
Вечером 25 февраля из дома пропала собака по кличке Зум Зум. Она - одна из первых в Латвии собак, обученных канистерапии*, сообщает служба новостей LTV.
Вечером 25 февраля из дома пропала собака по кличке Зум Зум. Она - одна из первых в Латвии собак, обученных канистерапии*, сообщает служба новостей LTV.
*Канистерапия - разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.
Собака в качестве помощника во время терапии помогала вернуть радость к жизни как детям, так и взрослым.
Хозяйка собаки Сандра Силиня рассказывает, что вечером 25 февраля отпустила собаку на прогулку, но животное домой не вернулось. Были начаты поиски, в которых участвовали добровольцы, но все безуспешно.
Не исключается, что собаку могли украсть.
Подробнее - в сюжете! (на латышском языке)