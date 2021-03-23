Вт, 23.03.2021
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Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

В Латвии уже как месяц пропала собака-терапевт

ФОТО: Inguna Tihomirova/Facebook

Вечером 25 февраля из дома пропала собака по кличке Зум Зум. Она - одна из первых в Латвии собак, обученных канистерапии*, сообщает служба новостей LTV. 

*Канистерапия - разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.

Собака в качестве помощника во время терапии помогала вернуть радость к жизни как детям, так и взрослым. 

Хозяйка собаки Сандра Силиня рассказывает, что вечером 25 февраля отпустила собаку на прогулку, но животное домой не вернулось. Были начаты поиски, в которых участвовали добровольцы, но все безуспешно. 

Не исключается, что собаку могли украсть. 

Подробнее - в сюжете! (на латышском языке)

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