В Латвии уже как месяц пропала собака-терапевт

*Канистерапия - разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.

Собака в качестве помощника во время терапии помогала вернуть радость к жизни как детям, так и взрослым.

Хозяйка собаки Сандра Силиня рассказывает, что вечером 25 февраля отпустила собаку на прогулку, но животное домой не вернулось. Были начаты поиски, в которых участвовали добровольцы, но все безуспешно.

Не исключается, что собаку могли украсть.