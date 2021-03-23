Правление Банка Латвии может прекратить работу с июня

Во вторник бюджетно-финансовая комиссия Сейма рассмотрела поправки к закону о Банке Латвии, предусматривающие переход на одноуровневое управление.

В настоящее время Банк Латвии имеет двухуровневую структуру управления. Решения от имени Банка Латвии принимаются советом, а практическая работа и оперативное управление осуществляются правлением. Кроме того, некоторые решения относятся к эксклюзивной компетенции президента Банка Латвии.

Представитель центрального банка Эдвард Кушнерс на заседании комиссии пояснил, что предложение об отказе от правления Банка Латвии включено в согласованный с Европейским центральным банком пакет законопроектов, который предусматривает присоединение Комиссии рынка финансов и капитала к Банку Латвии.

В то же время он развеял опасения некоторых депутатов, подчеркнув, что это предложение - не "внешний заказ", а идея президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, о которой он заявил еще до того, как стал руководителем центрального банка.

Соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение Сейму. Планируется, что он вступит в силу 1 июня этого года.