Ассоциация торговцев призывает уже с субботы разрешить работать магазинам детских товаров

Как подчеркивает LTA, очень важно, чтобы выплаченные в виде детских пособий почти 182 млн евро по возможности были использованы для поддержки экономики и действительно потрачены на нужды детей.

"Семьи с детьми получают пособия по 500 евро, и даже министры выражают обеспокоенность тем, что родители эти деньги могут пропить. Алкоголь свободно продается и в супермаркетах, и в специализированных алкогольных магазинах, тогда как магазины детских товаров правительство закрыло. Поэтому призываем правительство открыть эти магазины, чтобы был выбор, как потратить деньги", - заявил советник LTA Оскар Саркисян.