Ср, 16.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Министр финансов: возможность повышения налогов не рассматривается (1)

Министр финансов Арвил Ашераденс.
Министр финансов Арвил Ашераденс. Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Возможность повышения налогов в настоящее время не рассматривается, заявил министр финансов Арвил Ашераденс в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

"В настоящее время мы не рассматриваем такой сценарий", - сказал министр.

Он отметил, что экономика Латвии вернулась к росту, но это не 5%, а около 1%. Кроме того, заявления администрации США в начале апреля вызвали значительные изменения в международной экономике, которые затронут и Латвию.

"Повышение налогов означало бы замедление экономики. Поэтому в данный момент мы не рассматриваем такую альтернативу. Для нас важно, чтобы экономика росла", - сказал министр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх