Возможность повышения налогов в настоящее время не рассматривается, заявил министр финансов Арвил Ашераденс в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
"В настоящее время мы не рассматриваем такой сценарий", - сказал министр.
Он отметил, что экономика Латвии вернулась к росту, но это не 5%, а около 1%. Кроме того, заявления администрации США в начале апреля вызвали значительные изменения в международной экономике, которые затронут и Латвию.
"Повышение налогов означало бы замедление экономики. Поэтому в данный момент мы не рассматриваем такую альтернативу. Для нас важно, чтобы экономика росла", - сказал министр.
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