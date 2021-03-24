"Было очень трудно понять, что кто-то может ненавидеть тебя так сильно": Manizha рассказала о травле и угрозах

"Вам может не нравиться мой голос, моя песня. Но, если я не нравлюсь вам, потому что я родилась в Таджикистане, это сложно принять", - приводит слова певицы Esquire.
В интервью британскому изданию она рассказала, что получила сообщение от женщины, матери двоих детей. Она написала певице, что будет "молиться богу", чтобы самолет артистки "разбился по пути в Роттердам", где будет проходить "Евровидение".
"Было очень трудно понять, что кто-то может ненавидеть тебя так сильно", - говорит Manizha.
Она призналась, что из-за такой травли раздумывала над тем, чтобы отказаться от выступления на "Евровидении", но она готова двигаться дальше благодаря сильной поддержке. Ее поддерживают не только знаменитости, но и обычные люди, которые рассуждают как и сама Manizha.
Певица родилась в Таджикистане, но с детства живет Москве. Manizha активно занимается общественной деятельностью в области борьбы против домашнего насилия и выступает в поддержку ЛГБТ. В 2020 году певица также стала послом доброй воли ООН по делам беженцев.
Новость о том, что в 2021 году на конкурсе "Евровидение" от России выступит певица Manizha, вызвала много ксенофобных комментариев. Проверкой ее трека на экстремизм занялся Следственный комитет. Девушка решила ответить на критику ироничным видео "Может ли это представлять Россию на Евровидении?" - в нем она провела "расследование" о том, кто же такая Manizha на самом деле. В шуточном ролике выясняется, что Manizha - "не просто не русская. Она вообще не человек. Manizha - это соль!".