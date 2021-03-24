"Было очень трудно понять, что кто-то может ненавидеть тебя так сильно": Manizha рассказала о травле и угрозах

"Вам может не нравиться мой голос, моя песня. Но, если я не нравлюсь вам, потому что я родилась в Таджикистане, это сложно принять", - приводит слова певицы Esquire.

В интервью британскому изданию она рассказала, что получила сообщение от женщины, матери двоих детей. Она написала певице, что будет "молиться богу", чтобы самолет артистки "разбился по пути в Роттердам", где будет проходить "Евровидение".

"Было очень трудно понять, что кто-то может ненавидеть тебя так сильно", - говорит Manizha.

Она призналась, что из-за такой травли раздумывала над тем, чтобы отказаться от выступления на "Евровидении", но она готова двигаться дальше благодаря сильной поддержке. Ее поддерживают не только знаменитости, но и обычные люди, которые рассуждают как и сама Manizha.

Певица родилась в Таджикистане, но с детства живет Москве. Manizha активно занимается общественной деятельностью в области борьбы против домашнего насилия и выступает в поддержку ЛГБТ. В 2020 году певица также стала послом доброй воли ООН по делам беженцев.