"Шестую годовщину свадьбы встретим вместе": интервью с женой Айвара Лембергса Кристине
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Рижский окружной суд 22 февраля приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества, а также к штрафу в 20 000 евро председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Супруга Лембергса Кристине дала интервью порталу Apollo.
Кристине рассказала, что интерес СМИ после ареста Айвара резко возрос. На вопрос, почему она согласилась на интервью, ее ответ был: "Существует мнение и второй стороны. Потому".
- Как вы с Айваром познакомились?
- Хороший вопрос. (Смеется.)
Я работаю в Вентспилсском самоуправлении с 2004 года, но Айвара я знала еще раньше, потому что серьезную карьеру начала, работая в Агентстве по развитию побережья Балтийского моря, которое сейчас является курземским регионом планирования, и там было наше первое большое знакомство по рабочим вопросам.
После этого я несколько лет работала в Министерстве финансов, и тогда меня пригласили работать на благо Вентспилса, и вот уже 16 лет работаю в Вентспилсе.
- В прошлом году вы отметили пять лет в браке. Получается, что следующую годовщину вы вместе отметите только спустя пять лет?
- Ну, это грубо говоря... Несмотря на то, каким несправедливым, на мой взгляд, был приговор, я все еще верю в судебную систему, и сейчас эта возможность обжаловать приговор - понятнее.
- Программа De facto сообщала, что сам Айвар был готов к аресту в зале суда, но его коллег это решение шокировало. А вас?
- За вечер до этого говорили об этом. Да, он сказал, что не верит, что могут применить арест. Речь именно об аресте, а не о денежном штрафе. Айвар сказал, что для этого нет оснований, поскольку арест применяют только в случае, если человек опасен для общества, может нанести какой-либо вред или ранее противился решениям суда.
Он не противился, не опасен для общества, потому также не хотел верить, что может быть арест, но в то же время он сказал, что этот процесс не только судебный, но и политический. К сожалению, в политике в последнее время мы видим, что происходит яростная расправа с оппонентами. И да, он сложил сумку с вещами первой необходимости и на следующий день поехал в Ригу.
Галерея: Арест Лембергса в зале суда
Я успела уехать к своим друзьям, когда было принято решение об аресте. В тот момент мы все следили за судебным процессом. Увидев ликование СМИ о судебном решении, я в тот же момент поняла, что мне нужно ехать домой к детям.
- Какое сейчас настроение в семье?
- Конечно, из-за детей я стараюсь, чтобы будни не менялись - пробую делать те вещи, которые мы делали бы вместе всегда. Но у меня самой внутренне есть своего вида пустота. (...)
- Изменилось ли отношение людей к вам на работе, дома, на улице после судебного заседания? И как?
- Положительный отклик на удивление велик.
Мне многие друзья и знакомые до сих пору пишут и звонят, чтобы подбодрить. Меня также удивила инициатива вентспилсчан о сборе подписей. Я думаю, что многие в обществе понимают, что решение об аресте несправедливо. Именно это решение.
Есть люди, особенно в Вентспилсе, которые, конечно, узнают меня на улице и просто обнимают. Очень и очень приятно чувствовать эту любовь, что до сих пор есть в людях.
- Как часто вы связываетесь с мужем сейчас?
- Первые две недели мы вообще не могли связаться, и это был самый мучительный период. 8 марта, когда и прошли две первые недели, он позвонил мне вечером - я была в восторге.
Ему позволено связываться со мной два раза в неделю - по вторникам и пятницам. В 19:00 мы созваниваемся на шесть минут и в месяц можем два раза общаться по видеозвонку в Skype.
Первый видеозвонок у нас был 10 марта (...).
- Что можно успеть обсудить за шесть минут?
- За шесть минут, конечно, хочется много чего сказать, особенно детям. Первый, кому я даю говорить с отцом, это маленький Артур. Он хочет рассказать, как у него дела, о чем он спорит с братом, что его радует. Я хочу, чтобы Айвар получил эти эмоции.
Затем остается время, когда мы быстро обсуждаем какие-то бытовые вещи, работу, которую нужно проделать... Но мы переписываемся каждый день. Писем я получаю очень много.
- Какие вести получаете из тюрьмы?
- (...) Он оптимист. Конечно, Айвару жаль, что на борьбу за свои права уходит больше времени, чем казалось изначально, но он бодр. Он подбадривает меня больше, чем я его.
Он может в каждой вещи увидеть позитив, и это меня очень радует, поскольку те условия жизни, в которых он сейчас находится - не лучшие.
- Как санкции, наложенные на мужа, влияют на ваше финансовое положение?
- Это еще одна большая тема, за что нужно "благодарить" политическую элиту, поскольку желание рассчитаться с моим мужем привело к тому, что пострадало много людей, в том числе я и мои дети, ведь у нас нет возможности открыть счета в коммерческих банках.
Конечно, я борюсь и буду бороться, чтобы отстоять права своих детей, хотя и у меня заморожены средства в банках, которые я не могу получить, но которые я заработала честно. Хорошо, что на нынешней работе можно получать финансирование наличными.
- Получается, что вы сейчас живете на деньги от зарплаты, которую получаете наличными?
- Да-да. Так и есть.
- Стоимость арестованного имущества и акций оценивается более чем в 300 миллионов евро. Как вам кажется, возможно ли в Латвии легально приобрести такое богатство?
- Во-первых, я в эти мистические миллионы не верю. Мы знаем, что с 2007 года ими управляет Мерони. Я из этого ничего не вижу, не чувствую, и следует спрашивать у тех, кто этими так называемыми миллионами управляет.
- Тогда как бы вы описали свое финансовое положение до того, как вашего мужа арестовали - вы были миллионерами?
- Я не могу себя назвать миллионершей. Определенно нет. (...)