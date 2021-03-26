Полное разочарование: акции компании Pfizer оказались в сложной ситуации

Хотя сообщения об эффективности вакцины Pfizer в клинических испытаниях и среди широкой общественности (в Израиле эффективность вакцины 94%) предполагают, что это могло быть одним из основных средств возвращения к нормальной жизни, реакция на фондовых рынках была иной. Несмотря на прогнозы Pfizer о том, что вакцина позволит компании получить прибыль в размере 15 миллиардов долларов, стоимость акций компании не изменилась.

Более того, акции Pfizer упали на 15% с тех пор, как Альберт Бурла встал во главе компании в январе 2019 года. 1

Фаворитом фондового рынка стала Moderna. За время пандемии акции небольшой биотех-компании выросли на 529%. Вакцина против Covid-19 - единственный коммерческий продукт компании, доступный для общественности. Акции BioNTech, небольшой немецкой биотех-компании - партнера Pfizer, тоже стремительно выросли.

"Когда вы спасаете мир от глобального кризиса в области здравоохранения, всем угодить невозможно.

Я разочарован, - говорит Бурла. - Мы заслужили признание. Но текущая цена акций - это огромное разочарование". 1

Он вспоминает слова бывшего генерального директора Pfizer Яна Рида, который сказал, что "выполнение желаний акционеров - это марафон, а не спринт". Учитывая, что разработка вакцины на самом деле была спринтом, Бурла уверен, что инвесторы поймут, что акции Pfizer недооценены.

Конечно, внимания главы фармацевтической компании требуют не только инвесторы. Ему также приходилось сталкиваться с недовольством лидеров стран, которые считают, что слишком долго ждут свои дозы вакцины. Forbes предполагает, что

компании сначала придется решать проблемы с поставками вакцины, а уже потом - с акциями Pfizer. 1

Тем не менее наблюдатели рынка признают, что прогнозируемая прибыль компании в размере 15 миллиардов от продажи вакцин будет "разовым мероприятием" и получить такую ​​прибыль после окончания вакцинации будет нереально. Вот почему ни один инвестор на Уолл-стрит не обращает внимания на успех Pfizer.

Однако нельзя исключать возможность того, что от Covid-19 нужно будет вакцинироваться каждый год. Если этот сценарий осуществится, разработчику вакцины предстоит много работы в будущем.

"Я доволен тем, что наш портфель препаратов очень разнообразен и включает в себя много очень важных продуктов. Основное заблуждение относительно бизнес-модели фармацевтических компаний состоит в том, что все, что хорошо для акционеров, плохо для пациентов. На самом деле все наоборот. В настоящее время мы видим, что за последние десять лет акционеры фармацевтического бизнеса практически не получали прибыли, в то время как пациенты видят большую пользу для себя и своего здоровья", - говорит Бурла.