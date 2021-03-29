В Каугури появится тотализатор. Против него выступали сотни юрмальчан

Решение было принято в связи с соответственным решением суда.

18 апреля 2019 года Юрмальская дума решила не выдавать компании DLV разрешение на оборудование места тотализатора и не позволила организовать новые азартные игры на улице Райня, 112А, где уже находится игорный зал Zilais dimants.

Решение думы было обосновано тем, что рядом находится Каугурский дом культуры и Каугурская средняя школа, таким образом, тотализатор и азартные игры вблизи этих учреждений могут негативно повлиять на жителей, а также на уже достигших совершеннолетия школьников, создав у них желание принять участие в тотализаторе.

Самоуправление провело опрос жителей и получило 486 опросных анкет от юрмальчан, возражавших против расширения спектра азартных игр.

Однако в конце февраля этого года в силу вступило решение Административного окружного суда, который возложил на думу обязанность в течение месяца после решения суда выдать DLV разрешение на открытие места тотализатора и организацию соответственных азартных игр.