Пн, 29.03.2021
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Владимир Путин

В Каугури появится тотализатор. Против него выступали сотни юрмальчан

ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе Юрмальская дума решила разрешить компании DLV оборудовать игорный зал по адресу улица Райня, 112А, в Каугури, сообщает агентство LETA.

Решение было принято в связи с соответственным решением суда.

18 апреля 2019 года Юрмальская дума решила не выдавать компании DLV разрешение на оборудование места тотализатора и не позволила организовать новые азартные игры на улице Райня, 112А, где уже находится игорный зал Zilais dimants.

Решение думы было обосновано тем, что рядом находится Каугурский дом культуры и Каугурская средняя школа, таким образом, тотализатор и азартные игры вблизи этих учреждений могут негативно повлиять на жителей, а также на уже достигших совершеннолетия школьников, создав у них желание принять участие в тотализаторе.

Самоуправление провело опрос жителей и получило 486 опросных анкет от юрмальчан, возражавших против расширения спектра азартных игр.

Однако в конце февраля этого года в силу вступило решение Административного окружного суда, который возложил на думу обязанность в течение месяца после решения суда выдать DLV разрешение на открытие места тотализатора и организацию соответственных азартных игр.

Юрмальская дума с 2014 года не выдала ни одого разрешения на открытие нового места азартных игр. Однако, выполняя решение суда, 25 марта дума приняла решение о выдаче соответствующего разрешения.

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