airBaltic расширяет возможности платежей различными криптовалютами

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Как инновационная авиакомпания мы всегда ищем возможности улучшить опыт клиентов, начиная с процесса бронирования билетов. За эти несколько лет более 1000 клиентов воспользовались этим способом оплаты, что может показаться немного, но все же это уникальная возможность расчетов для пассажиров, которую сложно найти в другом месте".

Цены на билеты на сайте авиакомпании указаны в евро. Когда клиенты airBaltic производят оплату за полет, оператор платежной системы BitPay автоматически конвертирует криптовалюту в евро по текущему курсу. airBaltic платежи в криптовалюте не получает. Доступность платежей в других криптовалютах зависит от используемого клиентом криптовалютного кошелька.

airBaltic принимает Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) и четыре криптовалюты, привязанные к доллару США (GUSD, USDC, PAX и BUSD), в качестве платежного средства за билеты, купленные на сайте airbaltic.com.