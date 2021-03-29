Пн, 29.03.2021
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Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

airBaltic расширяет возможности платежей различными криптовалютами

Самолет airBaltic ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2014 году стала первой авиакомпанией в мире, которая начала принимать платежи за билеты на полеты в Bitcoin. Теперь airBaltic в сотрудничестве с оператором платежной системы BitPay принимает за бронирование билетов на сайте авиакомпании и другие криптовалюты, в том числе Bitcoin Cash, Ether и Dogecoin, сообщили RUS TVNET в компании.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Как инновационная авиакомпания мы всегда ищем возможности улучшить опыт клиентов, начиная с процесса бронирования билетов. За эти несколько лет более 1000 клиентов воспользовались этим способом оплаты, что может показаться немного, но все же это уникальная возможность расчетов для пассажиров, которую сложно найти в другом месте".

Цены на билеты на сайте авиакомпании указаны в евро. Когда клиенты airBaltic производят оплату за полет, оператор платежной системы BitPay автоматически конвертирует криптовалюту в евро по текущему курсу. airBaltic платежи в криптовалюте не получает. Доступность платежей в других криптовалютах зависит от используемого клиентом криптовалютного кошелька.

airBaltic принимает Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) и четыре криптовалюты, привязанные к доллару США (GUSD, USDC, PAX и BUSD), в качестве платежного средства за билеты, купленные на сайте airbaltic.com.

Возможность оплаты криптовалютой доступна, когда приобретаются билеты airBaltic GREEN. Оплата производится без комиссии за транзакцию, и такая возможность расчетов доступна для полетов, забронированных по крайней мере за пять дней до запланированного вылета.

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