Пн, 29.03.2021
Тот факт, что каждый день мы откладываем открытие магазинов, представляет большую угрозу для устойчивой торговли и эпидемиологической безопасности в целом. Чем позже они откроются, тем больше у людей будет потребность идти в магазин в день открытия. Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев
Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

Премьер призывает на Пасху не ходить в гости

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ministru kabinets / Government of Latvia

Пасху нужно провести в кругу семьи, без походов в гости и встреч, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все соблюдали ограничения, потому что новые, более заразные штаммы вируса активно распространяются в Европе, а с недавних пор и в Латвии.

"От нашего общего поведения и того, будем ли мы собираться компаниями, зависит, как дальше будет развиваться пандемия", - сказал премьер.

Он пожелал всем радостной Пасхи в кругу семьи.

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