Премьер призывает на Пасху не ходить в гости
Пасху нужно провести в кругу семьи, без походов в гости и встреч, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Пасху нужно провести в кругу семьи, без походов в гости и встреч, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все соблюдали ограничения, потому что новые, более заразные штаммы вируса активно распространяются в Европе, а с недавних пор и в Латвии.
"От нашего общего поведения и того, будем ли мы собираться компаниями, зависит, как дальше будет развиваться пандемия", - сказал премьер.
Он пожелал всем радостной Пасхи в кругу семьи.