Вт, 30.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

В правительстве обсудят возможность предоставить торговым центрам поддержку для оплаты аренды

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Сегодня состоится дистанционное заседание рабочей группы по поддержке бизнеса и сотрудников, на котором будет обсуждаться возможность предоставления торговым центрам поддержки для оплаты аренды, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

Заседание под руководством министра финансов Яниса Рейрса начнется в 11:00.

Представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Альянса девелоперов недвижимого имущества и торговых центров Domina Shopping, Origo, Galleria Riga, Saga, Ozols, Dauga, Sky & More, Via Jurmala Outlet Village и Valleta в понедельник, 29 марта, направили премьер-министру Кришьянису Кариньшу открытое письмо, указав на критическую ситуацию в отрасли и требуя встречи с представителями правительства.

Авторы письма указывают, что не полученные торговыми центрами в 2020 году арендные платежи привели к убыткам в размере по меньшей мере 42 млн евро,

и принятое в конце прошлой недели концептуальное решение о частичном открытии магазинов, дискриминирующее торговые центры, только усугубит этот кризис. Чтобы избежать этого, отрасль призывает немедленно принять решение о предоставлении поддержки для платы за аренду.

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