В правительстве обсудят возможность предоставить торговым центрам поддержку для оплаты аренды

Представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Альянса девелоперов недвижимого имущества и торговых центров Domina Shopping, Origo, Galleria Riga, Saga, Ozols, Dauga, Sky & More, Via Jurmala Outlet Village и Valleta в понедельник, 29 марта, направили премьер-министру Кришьянису Кариньшу открытое письмо , указав на критическую ситуацию в отрасли и требуя встречи с представителями правительства.

Авторы письма указывают, что не полученные торговыми центрами в 2020 году арендные платежи привели к убыткам в размере по меньшей мере 42 млн евро,

и принятое в конце прошлой недели концептуальное решение о частичном открытии магазинов, дискриминирующее торговые центры, только усугубит этот кризис. Чтобы избежать этого, отрасль призывает немедленно принять решение о предоставлении поддержки для платы за аренду.