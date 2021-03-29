Торговые центры требуют встречи с премьером и предоставления поддержки

Представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Альянса девелоперов недвижимого имущества и торговых центров Domina Shopping, Origo, Galleria Riga, Saga, Ozols, Dauga, Sky&More, Via Jurmala Outlet Village и Valleta в понедельник направили премьеру открытое письмо, указав на критическую ситуацию в отрасли и требуя встречи с представителями правительства.

Авторы письма указывают, что не полученные торговыми центрами в 2020 году арендные платежи привели к убыткам в размере по меньшей мере 42 млн евро, и принятое в конце прошлой недели концептуальное решение о частичном открытии магазинов, дискриминирующее торговые центры, только усугубит этот кризис.

Согласно имеющимся у представителей отрасли данным, нынешняя поддержка в виде грантов на оборотные средства до арендодателей не доходит или доходит в ограниченном объеме - гранты получает только часть арендаторов, но из полученных средств арендную плату они не платят, а, если и платят, то в ограниченном объеме. В результате торговая инфраструктура очень близка к ситуации неплатежеспособности.

Авторы письма добавляют, что концептуальное решение Кабинета министров от 26 марта возобновить торговлю в других магазинах, но не снимать ограничения в торговых центрах, только усугубит существующий кризис.