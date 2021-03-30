Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к новым грузам и рынкам дальних стран

Исторически суда типоразмера Capesize обслуживались в Балтийском море ограниченно из-за их габаритов, в частности осадки, затрудняющих прохождение через Датские проливы. В последние годы из-за изменений на рынке грузоперевозок и ставок фрахта обслуживание судов Capesize, в том числе и тех, которые загружены лишь частично, дает порту конкурентное преимущество в привлечении различных групп навалочных грузов.

Новые терминалы Рижского порта на острове Криеву располагают соответствующей инфраструктурой для обслуживания судов такого размера, к тому же Управление Рижского Свободного порта улучшит параметры основного судоходного канала и бассейна для разворота судов с тем, чтобы обеспечить безопасный и качественный прием и обслуживание судов класса Capesize в Рижском порту.

«Во всем мире для морских грузоперевозок все чаще используются суда более крупного размера. При перевозке большего количества груза снижается стоимость единицы перевозимого груза, и для клиента подобная транспортировка становится намного привлекательнее. Это особенно важно в сегменте насыпных грузов, таких как уголь и металлические руды, где использование более крупных судов позволяет обеспечить гораздо более выгодную ставку фрахта судна за каждую тонну перевезенного груза. Кроме того, это становится особенно выгодным при транспортировке грузов на большие расстояния, что дает возможность сотрудничать с более отдаленными регионами», - отметил Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш.

«Прибытие судна «Orient Cavalier» в Рижский порт и обслуживание на нашем терминале важны не только из-за его внушительных размеров, но, прежде всего, из-за нового пункта назначения и нового вида груза - коксующегося угля, используемого в металлургии. Можно даже сказать, что это практически новая эра в обслуживании этого сегмента грузовых перевозок», - подчеркнул Микелис Лапше, член Правления SIA «Riga Coal Terminal». «Для нас важно показать нашим клиентам, что здесь, в Риге, мы можем одновременно принимать такой большой объем грузов, а также быстро и качественно обслуживать суда подобного размера. Думаю, это заставит перевозчиков «угольных» грузов всерьез задуматься о Риге, а в будущем часть угольных грузов в новом качестве может вернуться в Рижский порт», - продолжил М. Лапше.

В настоящее время суда типоразмера Capesize практически не обслуживаются в портах на восточном берегу Балтийского моря, поэтому возможность делать это в Риге означает значительные рыночные преимущества не только по сравнению с портами стран Балтии, но и России. Согласно информации, собранной Управлением Рижского Свободного порта и портовыми коммерсантами, в настоящее время более 30 миллионов тонн угля из портов на восточном берегу Балтийского моря отправляются судами Panamax на рынки за пределами Европы - в Азию, Южную Америку и на Ближний Восток. Порты в этих регионах принимают суда типа Capesize, поэтому грузовым перевозчикам было бы выгоднее использовать более вместительные суда Capesize вместо Panamax. Показав, что в Риге возможно обслуживание судов Capesize, порт мог бы претендовать на часть этого объема грузов.

«Возможность принимать суда класса Capesize в порту облегчает доступ к новым грузам и отдаленным рынкам. Таким образом, можно обеспечить дополнительные возможности для наших стивидоров, а также грузоперевозчиков, работающих через Рижский порт, предлагая полный комплекс услуг при обслуживании судов различных размеров. Соответственно, мы получаем преимущества, привлекая в порт новые грузовые сегменты и способствуя росту грузооборота в Рижском порту», - добавил Управляющий Рижского Свободного порта.

Суда Capesize - это в основном балкеры дедвейтом более 120 000 тонн. Название данного типоразмера происходит от слова «cape» - что в переводе с английского означает мыс. Судами Capesize стали называть большие корабли, которые из-за своего размера не могли проходить через Суэцкий или Панамский каналы. Чтобы плыть между океанами, им нужно было обогнуть мыс Доброй Надежды (Cape of Good Hope) или мыс Горн (Cape Horn).