С 1 ноября вырастет стоимость услуг LMT

В сообщении говорится, что для того, чтобы услугу "интернет в телефоне" и дальше обеспечивать в высшем качестве, с 1 ноября 2024 года изменятся его условия и месячная плата.

Интернет по телефону "Независимость" впредь будет стоить 15,99 евро в месяц, а план услуг "Свобода + Независимость" будет стоить 30,98 евро в месяц, а предложение LMT "Для молодежи" составит 21,98 евро в месяц.

А стоимость услуги "Независимость" в "Семейном комплекте" составит 11,99 евро в месяц, стоимость услуги "Свобода + Независимость" - 21,98 евро в месяц, стоимость "Мини + Независимость" составит 14,99 евро в месяц.

При этом услуга "Интернет по телефону 2 ГБ" будет закрыта.

LMT отмечает, что для существующих клиентов информация об изменениях услуг уже сейчас доступна на сайте mans.lmt.lv.

В заявлении компании говорится, что LMT важно предлагать высококачественные и стабильные услуги, поэтому предприятие постоянно инвестирует в сетевую безопасность, развитие инновационных технологий и 5G и ответственное обслуживание клиентов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!