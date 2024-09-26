Что выгоднее: арендовать или покупать? Отвечают эксперты

Эксперты отмечают, что нет точного ответа, что лучше - арендовать или покупать. Многое зависит от образа жизни и ситуации на рынке недвижимости.

"Аренда дает гибкость. Можно арендовать в одном месте, потом легко арендовать в другом, почувствовать, какое жилье вам нужно, какого размера и в каком месте", - отметил руководитель Института финансов Swedbank Рейнис Янсонс.

Руководитель Rent in Riga Янис Липша обратил внимание на финансовый вопрос.

"Рынок постоянно меняется. В последние годы при самой высокой ставке Euribor ежемесячный платеж по кредиту или аренде практически не отличается. До этого, когда ставка была ниже, в принципе близка к нулю, арендовать было дороже", - сказал Янис Липша.

Каспар Саусайс, руководитель по развитию ипотечного страхования в странах Балтии Luminor, рассказал программе, что покупка с помощью кредита все же выгоднее, чем аренда.

"В Имантe двухкомнатная квартира стоит в среднем 55 000 евро. При ипотечном кредите на 20 лет с 20% первым взносом ежемесячный платеж составит чуть меньше 300 евро. В свою очередь, согласно данным о средней арендной плате, аренда такой квартиры будет стоить чуть больше 300 евро - около 325 евро. Таким образом, покупка жилья с помощью кредита будет примерно на 10% выгоднее", - пояснил Каспар Саусайс.

Кроме того, эксперта советуют обратить внимание на тенденции на рынке недвижимости.

"В долгосрочной перспективе цены на недвижимость в Риге и Латвии однозначно растут. В какой-то год быстрее, в другой медленнее, но в целом тенденция каждый год со знаком плюс", - отметил Янис Липша.

В передаче также прозвучали цифры, что за 20 лет для квартиры стоимостью 55 000 евро переплата по процентам составит около 26 000 евро.

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