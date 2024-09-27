Известно, когда в Рижском регионе может начаться введение единого билета

Введение единого билета может стать пилотным проектом.

Сначала он будет введен как пилотный проект на один год, чтобы оценить результаты и заинтересованность жителей.

Планируется, что ежемесячно билет будут использовать порядка 50 000 пассажиров.

Проект будет работать в железнодорожной зоне A в основном в Риге, а также в направлении до Бабите, Дарзини, Баложи, Вецаки, Юглы.

Стоимость единого билета будет составлять 2 евро - 1,5 евро за 90-минутный билет в транспорте Rīgas satiksme и 0,5 евро за дневной билет в поезде.

Чтобы реализовать этот проект, необходимо начать процесс согласования в Кабинете министров.

Председатель совета по развитию Рижского региона планирования и вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс положительно оценил прогресс введения единого билета в Риге и Рижском регионе. "Это хороший пример сотрудничества всех сторон и уровней, и мы видим значительный прогресс в процессе, чтобы единый билет на общественный транспорт начал работать уже в будущем году", - сказал Ратниекс.

Ратниекс и руководители самоуправлений Рижского региона отметили, что для достижения цели важно начать работу над следующим этапом - распространением системы на весь пригород Риги, чтобы стимулировать жителей пересесть с личного транспорта на общественный при поездках в Ригу, а также жителей Риги, например, при поездках на работу в регион.

Принцип единого билета позволит легко пересаживаться с одного вида транспорта на другой в Риге и Рижском районе. Это означает, что у жителей региона будет больше мотивации ездить в Ригу, не пользуясь личным транспортом, что позволит сократить дорожное движение. В то же время и Рижская дума, и государство понимают, что такой принцип будет означать большее софинансирование.

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