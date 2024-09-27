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Известно, когда в Рижском регионе может начаться введение единого билета

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Поезд на станции
Поезд на станции Фото: Shutterstock

Уже в будущем году в части Рижского региона можно будет начать введение единого билета на общественный транспорт. Об этом в пятницу, 27 сентября, было достигнуто соглашение за заседании совета по развитию Рижского региона планирования, сообщает агентство LETA.

Введение единого билета может стать пилотным проектом.

Сначала он будет введен как пилотный проект на один год, чтобы оценить результаты и заинтересованность жителей.

Планируется, что ежемесячно билет будут использовать порядка 50 000 пассажиров.

Проект будет работать в железнодорожной зоне A в основном в Риге, а также в направлении до Бабите, Дарзини, Баложи, Вецаки, Юглы.

Стоимость единого билета будет составлять 2 евро - 1,5 евро за 90-минутный билет в транспорте Rīgas satiksme и 0,5 евро за дневной билет в поезде.

Чтобы реализовать этот проект, необходимо начать процесс согласования в Кабинете министров.

Председатель совета по развитию Рижского региона планирования и вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс положительно оценил прогресс введения единого билета в Риге и Рижском регионе. "Это хороший пример сотрудничества всех сторон и уровней, и мы видим значительный прогресс в процессе, чтобы единый билет на общественный транспорт начал работать уже в будущем году", - сказал Ратниекс.

Ратниекс и руководители самоуправлений Рижского региона отметили, что для достижения цели важно начать работу над следующим этапом - распространением системы на весь пригород Риги, чтобы стимулировать жителей пересесть с личного транспорта на общественный при поездках в Ригу, а также жителей Риги, например, при поездках на работу в регион.

Принцип единого билета позволит легко пересаживаться с одного вида транспорта на другой в Риге и Рижском районе. Это означает, что у жителей региона будет больше мотивации ездить в Ригу, не пользуясь личным транспортом, что позволит сократить дорожное движение. В то же время и Рижская дума, и государство понимают, что такой принцип будет означать большее софинансирование.

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