Цены на электроэнергию поползли вверх? Что происходит на энергетическом рынке стран Балтии

В августе общее потребление электроэнергии в Балтии сохранилось на уровне июля и составило 1990 гигаватт-часов (ГВт/ч), однако оно было на 3% меньше, чем за этот же период прошлого года.

В Латвии спрос на электроэнергию по сравнению с июлем тоже был без существенных изменений, составив 483 ГВт/ч, что на 6% меньше, чем в августе прошлого года. Количество потребляемой в Эстонии электроэнергии выросло на 3% по сравнению с июлем, но сократилось на 7% по сравнению с августом 2023 года. В Литве потребление электроэнергии составило 959 ГВт/ч, что меньше на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, но на 2% больше по сравнению с августом прошлого года.

Количество электроэнергии, произведенной в странах Балтии, в прошлом месяце составило 1194 ГВт/ч, что на 3% меньше, чем в июле, но на 20% больше, чем в этом же месяце в 2023 году. В Латвии производство электроэнергии выросло на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 254 ГВт/ч. В Эстонии производство электроэнергии составило 324 ГВт/ч, что меньше на 11%. А в Литве было произведено 616 ГВт/ч электроэнергии - на 2% меньше, чем в июле.

Соотношение потребления и производства электроэнергии в Балтии в августе составило 60%. В Латвии эта доля составила 53%, в Эстонии - 59%, в Литве - 64%.