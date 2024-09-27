Средняя цена электроэнергии в странах Балтии в августе этого года по сравнению с июлем выросла на 9% - до 106,95 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщила в новейшем обзоре рынка электроэнергии АО Latvenergo специалист по финансовым продуктам предприятия Инга Мартинсоне.
Цены на электроэнергию поползли вверх? Что происходит на энергетическом рынке стран Балтии
В прошлом месяце самая низкая почасовая цена электроэнергии в Балтии составляла -19,96 евро за МВт/ч, а самая высокая составила 407,42 евро за МВт/ч.
При этом месячная цена системы Nord Pool сократилась на 37% по сравнению с июлем и составила 15,35 евро за МВт/ч.
Мартинсоне пояснила, что в июле снижение цены в системе Nord Pool было вызвано главным образом ростом на 39% выработки ветряных станций в Северных странах.
Кроме того, продолжила расти доступная производственная мощность атомных электростанций: поднявшись на четыре процентных пункта, она достигла уровня 83%. В странах Балтии влияние на повышение оптовых цен на электроэнергию оказало сокращение выработки возобновляемых источников энергии: по сравнению с предыдущим месяцем выработка ветряных станций сократилась на 5%, выработка солнечных станций - на 7%, а гидроэлектростанций - на 8%.
Ухудшилось и соотношение объема выработки электроэнергии к объему ее потребления: в то время как потребление в Балтии было без существенных изменений, выработка сократилась на 3%, и, таким образом, произведенное количество электроэнергии покрыло 60% спроса, что на 2% меньше, чем в июле.
В августе общее потребление электроэнергии в Балтии сохранилось на уровне июля и составило 1990 гигаватт-часов (ГВт/ч), однако оно было на 3% меньше, чем за этот же период прошлого года.
В Латвии спрос на электроэнергию по сравнению с июлем тоже был без существенных изменений, составив 483 ГВт/ч, что на 6% меньше, чем в августе прошлого года. Количество потребляемой в Эстонии электроэнергии выросло на 3% по сравнению с июлем, но сократилось на 7% по сравнению с августом 2023 года. В Литве потребление электроэнергии составило 959 ГВт/ч, что меньше на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, но на 2% больше по сравнению с августом прошлого года.
Количество электроэнергии, произведенной в странах Балтии, в прошлом месяце составило 1194 ГВт/ч, что на 3% меньше, чем в июле, но на 20% больше, чем в этом же месяце в 2023 году. В Латвии производство электроэнергии выросло на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 254 ГВт/ч. В Эстонии производство электроэнергии составило 324 ГВт/ч, что меньше на 11%. А в Литве было произведено 616 ГВт/ч электроэнергии - на 2% меньше, чем в июле.
Соотношение потребления и производства электроэнергии в Балтии в августе составило 60%. В Латвии эта доля составила 53%, в Эстонии - 59%, в Литве - 64%.
По словам Мартинсоне, в августе средний приток воды в Даугаву продолжил снижаться, составив 186 кубометров в секунду. Этот показатель был на 18% ниже, чем в предыдущем месяце, однако на 23% выше, чем в этот же период прошлого года. В августе приток воды приблизился к среднему уровню.
В прошлом месяце выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях Latvenergo продолжила проявлять тенденцию к снижению: она была на 8% ниже по сравнению с июлем и составила 94 ГВт/ч. А производство на термоэлектростанциях Latvenergo поднялось на 30% - до 102 ГВт/ч.
В августе согласно контракту на следующий месяц электроэнергетической системы Nordic futures продолжился спад, который наметился в предыдущие месяцы: произошло сокращение на 21% - до 25,67 евро за МВт/ч. При этом цена системного контракта на следующий год осталась на уровне июля - 42,04 евро за МВт/ч.
Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 2,034 млрд евро, что на 10,4% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 90,8% и составила 350,917 млн евро.
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