Тарифы на общественный транспорт снова вырастут

Председатель правления Автотранспортной дирекции Динс Мерирандс заявил, что повышение цен на билеты неизбежно. "Это неизбежно, учитывая, что повышение цен на проезд, которое мы пережили весной этого года, было небольшим и произошло после долгого времени, когда ничего не менялось. Поэтому я считаю, что следующий пересмотр - это лишь логичный шаг. Учитывая также все, что происходит с расходами и ценами", - сказал Мерирандс.

Экономия государственного бюджета в следующем году затронет и пассажиров, и начнется она с пересмотра маршрутной сети. Пока рано говорить о конкретных маршрутах, но Рижский регион - одно из направлений, на которое мы смотрим, потому что там больше всего возможностей". У Rīgas satiksme уже есть маршруты, которые курсируют раз в час. Это значит, что и на национальном уровне мы будем выравнивать маршруты, чтобы время было не пять минут разницы, а раз в час ходил региональный транспорт и раз в час - транспорт Rīgas satiksmе", - сказала руководитель Совета общественного транспорта Анния Новикова.

Также планируется выявить нерентабельные и менее востребованные маршруты и сократить их до минимума. Планируется пересмотреть маршруты, по которым ездит мало людей на больших автобусах. Если самоуправления захотят и смогут спонсировать менее прибыльные маршруты или рейсы, они смогут это делать.

Дополнительную экономию можно получить и на инфраструктуре, например, закрыв билетные кассы и помещения на небольших станциях, не гнать обратно в Ригу поезда после последнего вечернего рейса.

Ресурсы можно было бы экономить, разрешив школьным автобусам брать дополнительных пассажиров.

Представители отрасли выступают против таких изменений, поскольку они повлияют и на занятость водителей. Конкретные решения пока не приняты и ожидаются в ближайшие месяцы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!